Laporta ataca a Bartomeu: "Tu modelo es el de Florentino, el de Floren"

El expresidente Josep María Bartomeu, que hasta la fecha ha aparecido como el favorito en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo sábado, ha recibido un ataque constante a su gestión por parte del resto de aspirantes (Joan Laporta, Agustí Benedito y Toni Freixa) en el debate televisado por el canal 'TV3'.

Bartomeu no ha podido evitar que los otros tres candidatos le pusieran el dedo en la llaga por su condición de imputado por el 'caso Neymar', así como la situación que vive La Masía, que Laporta ha tildado de "desmantelada", además de señalar el modelo de la última junta como "el de Florentino Pérez, que es el de ir al mercado y comprar". Desde el arranque del debate televisivo en el canal autonómico, Bartomeu se ha sentido abrumado y acorralado por constantes reproches a su gestión de un año y medio, tras la dimisión de Sandro Rosell.

"He sufrido el presidencialismo y todo ello lleva al fracaso. Hay barra libre. Todo el mundo se atreve ahora con el Barcelona", ha advertido Toni Freixa, mientras que Laporta ha destacado la situación judicial que padece tanto Bartomeu como el FC Barcelona. "La balanza del mandato de Bartomeu y Rosell es de un gran desprestigio internacional, y pérdida de peso del Barcelona en la FIFA. Desgraciadamente, tenemos un presidente procesado por corrupción, estafa y delito fiscal. Por primera vez el Barcelona está procesado por delito contra la hacienda pública. Esto es triste", ha enfatizado Laporta.

“Tenemos a Arda y eso es lo que quieren los barcelonistas. La clave del fichaje la tiene Raiola, que es el que puede decidir que cambie de idea. Ir a hacerse una foto a Turín es hacer el ridículo. La decisión de vender a Ibrahimovic fue cosa de ustedes, de la Junta de Rosell. Tu modelo (a Bartomeu) es el de Florentino, el de Floren", ha ñadido Laporta. A ello, Bartomeu ha replicado con contundencia al advertir a Laporta que por su condición de abogado debería ser más riguroso en sus exposiciones y en utilizar los términos, ya que, añadió, "no estoy procesado, sino imputado por defender al Barcelona".

Laporta no ha desistido en su ataque y ha enviado el siguiente mensaje a los socios: "Es temerario que pueda haber un presidente en en esta situación procesal. Por mucho que digas una mentira no se convertirá en una verdad. Estás procesado. Que te procesen me sabe mal, pero sobre todo por el Barcelona. No te escondas detrás del Barça".

Bartomeu ha sentenciado: "Estoy imputado por defender a Neymar y a su familia. Estoy imputado por un delito fiscal por defender al Barça". En su turno, Freixa ha lamentado que el Barcelona, Rosell y Bartomeu estén imputados, y ello lo ha atribuido "a las decisiones presidenciales que se han adoptado, sin el rigor necesarios". Sobre el 'caso Neymar', Bartomeu ha añadido: "Esto va a la baja y acabará en nada. Seguiremos defendiendo al Barça", mientras que cuando ha abordado la parcela deportiva, el expresidente ha defendido su "modelo de éxito" y el "triplete" de la pasada temporada (Copa, Liga y Liga de Campeones), al que se ha referido insistentemente.

En el debate de la parcela deportiva, Freixa, que fue directivo de Rosell y Bartomeu, fue contundente: "Hay que apostar por la Masía y seguir un modelo de excelencia. Ahora tenemos un modelo de salir al mercado y fichar 'galácticos'". Cuando se ha abordado el aspecto económico, Agustí Benedito ha tomado más protagonismo al criticar frontalmente el patrocinio de Catar, al recordar que diferentes agencias internacionales "hablan de que el dinero de Catar está financiando el Estado Islámico". "Firmar con Catar es la peor decisión que habéis realizado", ha señalado Benedito dirigiéndose a Bartomeu.

"En el futuro nos avergonzaremos. Estos de Catar compran mundiales, lo compran todo. Catar tiene que estar lejos del Barça", ha añadido Benedito.

Bartomeu ha reconocido que Catar tiene derecho de tanteo si el Barcelona decide buscar otro patrocinador para la camiseta cuando finalice el vigente (2016) y, después de defender el patrocinio de Catar, ha sorprendido al asegurar que su equipo de campaña está negociando con una entidad asiática para que compita con el actual patrocinador. Laporta también ha dicho la suya en este aspecto, al recordar que su apuesta es por un patrocinado indirecto "que pague dinero para que Unicef regrese a la parte frontal de la camiseta", y ha desvelado que cuando abandonó el club en el 2010 dejó "dos acuerdos con Etisalat y Herbalife para que por 20 millones pudiesen ejercer la publicidad indirecta y Unicef se mantuviese en la parte delantera de la camiseta".