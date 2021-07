Valverde lidera el equipo español para los Juegos Olímpicos

El envidiable palmarés de Alejandro Valverde puede verse completado el próximo 24 de julio si el murciano es capaz de tocar metal en Tokio. El objetivo es alcanzar el podio aunque el murciano sabe que no será sencillo: “No quiero tener más presión de la debida. Si se puede conseguir la medalla, vamos a ir a por ella, pero va a ser muy complicado. Los rivales están muy bien, pero voy a darlo todo” ha asegurado hoy Valverde en la jornada de descanso del Tour.

Alejandro Valverde será el líder de un equipo español que completan cuatro ciclistas trabajadores y buenos escaladores que pueden echar una mano al murciano en Tokio: Jesús Herrada, Omar Fraile, Ion Izaguirre (que será el representante español en la prueba contrarreloj) Gorka Izaguirre.

Fuera de la lista definitiva se han quedado nombres como los de Mikel Landa, que no estaba recuperado de sus lesiones, o Pello Bilbao. La exclusión de este último ha sido la más comprometida ya que Bilbao no se ha mostrado nada conforme con ella: “El seleccionador me lo ha dicho 30 minutos antes de empezar la etapa. Es tarde y mal. No me ha sentado bien” explicaba el de Bahrain tras la etapa de este domingo en el Tour.