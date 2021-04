Alejandro Valverde: “Con este nivel me replanteo seguir un año más”

Alejandro Valverde, ciclista del equipo Movistar, se pasó por El Transistor para valorar su cuarto puesto en la 107ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, el día que cumplió 41 años. "Estoy contento con la carrera de ayer pero me quedé con algo de pena porque era bonito estar en el podio. En el momento es complicado decidir qué hacer, si atacar, si esperar....y luego que los otros que venían conmigo no eran cojos eh", cuenta.

Además, cuenta que pensaba que este iba a ser su último año pero con este nivel "tal y como me estoy encontrando me replanteo si continuar un año más". "Quiero sentir el calor de la gente cuando me retire, y este año por las circunstancias del COVID-19 no es así”, añade.

También admitió el nerviosismo que tenía en la Lieja a pesar de sus 41 años recién cumplidos: “Por supuesto que tenía nervios pero lo afrontaba de manera diferente, con la ilusión de estar en el podio, aunque no pudo ser pero estoy contento".

El ciclista del equipo Movistar habló sobre como influyó el confinamiento en su preparación: “Se notan los años. El año pasado fue muy complicado para mi y los dos meses en casa se me hicieron durísimos. Empecé a pensar que me estaba haciendo mayor para esto. Pero este año me puse las pilas y me centré cuidándome la alimentación. Estoy entre los mejores y estoy pensado que tengo nivel para estar con ellos”.

También explicó como se preparó durante los meses más duros de 2020: “Entrené en casa, todo rodillo. No soy partidario del rodillo. Con la edad que tengo, me mermo muchísimo. Pero este año estoy contento de estar ahí”.

‘El Bala’ habló sobre sus próximos objetivos: “Mi pensamiento es hacer bien La Vuelta y los Juegos Olímpicos. Para preparar los Juegos Olímpicos iré a entrenar con los compañeros que van al Tour”.