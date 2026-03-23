Mariano García, campeon del mundo de 1500

Un título que sumar al que García logró en el año 2022 en Belgrado en los 800 metros y que consagra al de Cuevas de Reyllo, el primero en la historia en lograrlo en ambas pruebas, como uno de los mejores mediofondistas españoles de todos los tiempos. No lo tenía fácil el atleta español, que sobre el papel poco o nada tenía que hacer ante el portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre de los 1.500, que había firmado una inmejorable temporada invernal en la que había rebajado los récords nacionales de los 800, 1.500 y 3.000 metros. Dato que reflejaba la capacidad del portugués, que hasta finales de 2025 se entrenó a las órdenes del español Enrique Pascual, para dominar cualquier tipo de carrera, desde las más rápidas a las más tácticas.

No se dejó intimidar Mariano García, que ya dejó una inmejorable impresión en la ronda clasificatoria, en la que firmó el mejor tiempo de todos los participantes tras imponerse de manera imperial en la tercera serie con un tiempo de 3:38.19 minutos. 'La moto' mejoró su actuación en la final, en la que, en plena madurez deportiva a sus 28 años, demostró ser el más listo de todos los participantes. El español arrancó la prueba a cola del pelotón para evitar los encontronazos típicos de los primeros metros y a falta de seis vueltas para la conclusión ya figuraba en la primera plaza. Un puesto que García, que cuenta con una mejor marca personal de 3:35.43, no abandonó ya hasta el final en un alarde de fortaleza e inteligencia táctica.

La que le faltó al portugués Nader, que gastó demasiadas fuerzas pasando constantemente de adelante hacia atrás y nuevamente hacia adelante durante toda la carrera. Un errático comportamiento que contrastó con la tranquilidad de Mariano García, que cada vez que veía amenazada su privilegiada posición aceleraba su larguísima zancada para seguir siempre al mando de la prueba. Ahorro de energías que permitió al murciano, campeón de Europa al aire libre de los 800 metros, resistir el ataque definitivo del portugués, que en la contrameta de la vuelta final trató de adelantar sin éxito al español. La victoria de Mariano García sólo se vio cuestionada por un inoportuno tropezón final del que se repuso para cruzar la línea de meta en primera posición con un tiempo de 3:39.63.

Poco después, España sumó una nueva medalla gracias a un Attaoui de menos a más, como acostumbra, para colarse en el podio en los últimos 200 metros. El subcampeón de Europa hace dos años en Roma no pudo dar caza al estadounidense Cooper Lutkenhaus y el belga Eliott Crestan, primero y segundo. El plusmarquista español ya había avisado en semifinales al batir el récord de España con 1:44.48 y en la final empezó como siembre a cola del pelotón. Después, le costó pasar al australiano Peter Bol, lo que lastró sus fuerzas para pelear por algo más que el bronce (1:44.66).

El broche del domingo lo puso el 4x400 femenino, compuesto por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y una Blanca Hervás que se coló en el podio con el último relevo. España, que sumó su quinta medalla añadiendo las tres del domingo a las platas del sábado del relevo 4x400 mixto y de Quique Llopis en los 60 metros vallas, firmó el mayor éxito del relevo femenino en unos Mundiales de pista corta. La montaña rusa de la final la descifró Hervás con el último golpe, para meter al cuarteto español en el podio por detrás de Estados Unidos y Países Bajos.

España acaba sexta en el medallero

La selección española ha acabado en la sexta plaza del medallero de los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia), en tanto que ha terminado novena en la tabla por puestos ('placing table') que marca el rendimiento global de los equipos. El oro de Mariano García en 1.500 metros, las platas de Quique Llopis en 60 vallas y del relevo mixto 4x400 y los bronces del relevo femenino 4x400 y de Mohamed Attaoui en los 800 sitúan a España muy arriba en un medallero que lideró Estados Unidos con cinco oros, siete platas y seis bronces, por delante de Gran Bretaña con cuatro triunfos.

Con esto números, la selección española completó su mejor actuación desde Birmingham 2003 (Inglaterra) y la segunda mejor de siempre. En aquella edición el equipo nacional logró seis medallas, el oro de Manuel Martínez en peso, las platas de Alberto García en 3.000, de Yago Lamela en longitud, de Marta Domínguez en 3.000 y de Glory Alozie en 60 vallas, y el bronce de Mayte Martínez en 800. En esta oportunidad, la cosecha de podios ha sido un oro, de Mariano García en 1.500 metros; dos platas, de Quique Llopis en 60 vallas y el relevo 4x400 mixto; y dos bronces, el relevo femenino 4x400 y Mohamed Attaoui en 800.