Histórica sanción para Andrada: ya se conoce cuántos partidos se perderá tras su brutal puñetazo

El portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, ya conoce el número de partidos que permanecerá alejado de los terrenos de juego con motivo de la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

Finalmente serán trece los partidos de suspensión que recaerán sobre el guardameta del Real Zaragoza, quien finalizará su cesión en el equipo maño sin volver a participar en ninguno de los encuentros que restan para finalizar la temporada. Un final de temporada en el que el conjunto aragonés todavía puede salvar los muebles para aferrarse a la salvación y así mantenerse en la Liga Hypermotion.

"12 partidos de suspensión por agredir a otro"

Durante los instantes finales de la última jornada disputada en la segunda división española, que enfrentaba al Real Zaragoza y al Huesca, Esteban Andrada empujó a Pulido tras protestar una acción. El colegiado Dámaso Arcediano le mostró la segunda amarilla, y Andrada decidió entonces correr hacia Pulido para propinarle un brutal puñetazo que acabaría con su pómulo izquierdo hinchado.

Debido a este brutal suceso, el Comité de Disciplina ha decidido sancionar con "doce partidos de suspensión por agredir a otro" al guardameta del Real Zaragoza, al que hay que sumarle otro por la doble amarilla vista justo antes de esta agresión.

También ha sido sancionado Dani Jiménez, portero del Huesca, con cuatro partidos "por dar un puñetazo en la cara de un adversario mediante fuerza excesiva durante una tangana entre varios jugadores, estando el juego parado". Tasende, jugador del Zaragoza, por su parte, ha sido sancionado con dos partidos.

Una de las sanciones más ejemplarizantes de La Liga

El guardameta maño cumplirá estos trece partidos de suspensión y no volverá a ponerse la camiseta del Real Zaragoza al encontrarse cedido por el Monterrey de México, ya que tan solo quedan seis encuentros para que finalice la presente temporada de la Liga Hypermotion.

Estos trece partidos de suspensión convierten la sanción de Esteban Andrada en una de las más ejemplarizantes de La Liga, tan solo superada por Pedro Fernández (15 partidos), Andoni Goikoetxea (18 partidos), Hristo Stoichkov (6 meses) y Joaquín Cortizo (24 partidos).