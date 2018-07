Vicente del Bosque: "Diego Costa se ha integrado en el grupo, ahora a esperar que pueda debutar"

El seleccionador nacional ha destacado la "normalidad" con la que el delantero brasileño se ha incorporado a la selección española y ha deseado que "esté en condiciones para disputar el Mundial". "Todo se ha desarrollado con mucha normalidad como siempre ha ocurrido con cualquier jugador nuevo. No he notado diferencias con Diego respecto a cualquier otro", explicó Del Bosque .

El seleccionador Vicente del Bosque y los internacionales Jordi Alba y Thiago Alcántara, destacaron el buen recibimiento que ha tenido Diego Costa en la selección española donde como aseguró Thiago, le han recibido "como un español más".



Del Bosque destacó la normalidad que ha marcado la llegada de Diego Costa a la Roja y sus primeras horas con el grupo.



"Todo se ha desarrollado con mucha normalidad como siempre ha ocurrido con cualquier jugador nuevo. No he notado diferencias con Diego respecto a cualquier otro. Se ha integrado en el grupo, ahora a esperar que pueda debutar y mirar para adelante con normalidad, esperando que esté en condiciones para disputar el Mundial", añadió el seleccionador español.



Thiago, que también tuvo que decidir en su momento jugar con Brasil o con España, también habló de la situación por la que ha pasado su nuevo compañero de la Roja.



"Es un futbolista que lo han recibido genial, como un español más dentro del equipo. Es muy difícil tomar la decisión que ha tomado. Hay que respetarla. Tenía que tomar una y estamos con él. Tenemos la suerte de contar con un futbolista de sus cualidades", opinó.



Por último, Jordi Alba dejó su reflexión sobre la situación de Diego Costa, feliz de poder contar en la selección española con un jugador de la calidad del delantero del Atlético de Madrid.



"El trato ha sido como a uno más, igual que cuando yo vine por primera vez. Le hemos recibido con los brazos abiertos. Seguro que nos va a aportar muchísimo a la selección. Me parece fenomenal que esté con nosotros. Me encanta como lucha en cada partido por su club. Es un placer para mí y mis compañeros que esté aquí", sentenció.