El futbolista Lucas Pérez, estafado con 340.00 euros en billetes falsos tras vender joyas y un Lamborghini

El futbolista gallego del Cádiz, Lucas Pérez, ha sido estafado con 340.000 euros en billetes falsos tras intentar vender varios artículos personales, en este caso joyas, relojes de lujo y un Lamborhini. Tras poner todo a la venta, dos individuos contactaron con el jugador para, en un primer momento, ver los productos en primera persona y, después, comprarlos.

Lo que no se imaginaba el exjugador del Deportivo era que estaba siendo víctima de una estafa. Los dos supuestos compradores hicieron el pago en metálico a través de una bolsa llena de billetes falsos. Tras la transacción y una vez en el domicilio, el jugador comprobó que tan solo 300 euros eran billetes legales, lo que le obligó a poner el caso en manos de la policía.

A raíz de la denuncia, la Policía Nacional inició una investigación que permitió identificar a los implicados. Finalmente, los agentes detuvieron el pasado 11 de marzo en un hotel de Madrid a dos hombres, uno de nacionalidad belga y otro francesa, presuntamente relacionados con la estafa. Ambos individuos presentaban múltiples antecedentes por hechos similares y fueron interceptados en un hotel de Madrid con 50.000 euros en efectivo sin justificar.

Sin declaraciones por parte del futbolista

Conocida la noticia, un reportero del programa 'Y ahora Sonsoles' ha querido preguntar al jugador acerca de la estafa a la salida del entrenamiento del Cádiz. El delantero gallego permanecía en el interior de su vehículo mientras periodista trataba de sacar información: "No, lo siento, no hay preguntas", declaraba en un primer momento el deportista.

Ante la insistencia del reportero, el futbolista acaba mostrando su descontento: "Pero si te estoy diciendo... ¿Te parece normal? ¡Es mentira todo!", zanjaba antes de abandonar el lugar en su vehículo.

La investigación sigue en curso

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, mientras los agentes tratan de esclarecer el grado de participación de todos los implicados en un fraude que combina la compraventa de artículos de lujo con el uso de dinero falsificado. Además de los dos detenidos, que ya han quedado en libertad, la policía mantiene las pesquisas en curso para determinar si existen más víctimas y si los detenidos forman parte de una red organizada dedicada a este tipo de estafas.