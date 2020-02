El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que le "duelen" las críticas a sus jugadores, sobre todo a Marcelo, tras quedar eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, sobre todo porque "lo dan todo en el campo". Sobre Bale, ha explicado la situación: "no hay solución porque no hay problema".

"Claro que me duele, porque son jugadores que lo dan todo en el campo, y todos, además. Esto no va a cambiar. Lo importante es dar el máximo en el campo y nuestra afición lo ha visto. Es una afición que es justa. Perdemos, no estamos contentos con el partido y no pasar de ronda, pero han visto que lo han dado todo. Hemos hecho 20-21 partidos sin perder y ahora hay que volver a lo que queremos. Tenemos que ser positivos", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro ante Osasuna.

Sobre la eliminación ante los donostiarras, explicó que "no" están "contentos", pero que ya han analizado el partido. "Lo bueno es que jugamos tres días después. No vamos a tirar por un partido lo que hicimos hasta ahora", dijo, reiterando que no tiene dudas, sino "al contrario", se ve "fuerte". "En los últimos 21 partidos dije que no habíamos ganado nada, y ahora no cambia. Esto va a seguir. Estoy fuerte, y los jugadores también, para seguir adelante", manifestó.

En una rueda de prensa con la situación de Gareth Bale como tema principal, el técnico francés aseguró que el galés está "bien" y "listo para jugar", pero no adelantó si estará en la lista de convocados para el duelo en El Sadar. "Es verdad que en las últimas convocatorias no ha estado por cosas. Tengo que elegir. Mañana hay otro partido, vamos a tener más y voy a contar con Gareth. Sabemos lo que nos puede aportar. Yo lo que quiero es que esté bien para jugar", indicó.

"Teniendo 25 jugadores, tengo que hacer cada partido una convocatoria. No hay ningún problema con él y va a seguir trabajando como está haciendo. Vamos a contar con él", dijo. "No hay solución porque no hay problema. No significa nada que en las dos últimas convocatorias no haya sido convocado. Sé que Gareth nos va a dar algo antes del final de temporada", continuó.

Además, resaltó que el jugador quiere "entrenar y pelear". "Hay momentos donde él no está, como las últimas convocatorias, pero eso no significa nada. Es nuestro jugador y voy a contar con él hasta el final", señaló. "El problema lo tengo yo. Lo que tienen que hacer los jugadores es estar disponibles 100% para jugar", y reiteró que no sería "ningún problema" que quisiese cumplir su contrato, que finaliza en 2022.

En otro orden de cosas, salió en defensa del lateral brasileño Marcelo, muy cuestionado por el partido de Copa. "Marcelo lo dio todo en el campo el otro día. Sabéis que el problema es cuando perdemos un partido: que uno no estaba listo, que es malo... La gente se dio cuenta de que Marcelo lo dio todo en el campo", subrayó.

"Marcelo es un jugador importante, siempre lo ha demostrado y lo demostrará hasta el final. Es muy difícil rendir 50-60 partidos al mismo nivel, hay momentos en la temporada y hay que aceptarlo", prosiguió.

Por último, sobre el choque ante Osasuna, advirtió del peligro del conjunto navarro. "Sabemos el partido que vamos a tener mañana. Es otro partido complicado en un campo complicado, ante un rival que lo está haciendo muy bien. Sabemos las dificultades que vamos a tener, pero estamos preparados para hacer un partido fuerte y darlo todo en el campo. Es otra final", concluyó.