Los 'zascas' de MisterChip a Rubiales durante su rueda de prensa: "No engañes, Rubi"

Luis Rubiales ha comparecido este miércoles para explicar su versión tras los audios filtrados de las conversaciones con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, en las que acuerdan comisiones millonarios por llevar la Supercopa de España hasta Arabia Saudí.

"Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y tengo también un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades y no al problema real: que es que me han sustraído de mi teléfono conversaciones privadas", ha dicho Rubiales.

La reacción viral de MisterChip

MisterChip ha comentado en directo en su canal de Twitch la rueda de prensa del presidente de la RFEF, con una reacción que se ha vuelto viral en redes sociales. En concreto, cuando Rubiales ha subrayado que no le pagaron "nada" a Kosmos, la empresa de Piqué.

"Ya te expliqué que sí", ha comenzado diciendo MisterChip, que ha añadido lo siguiente: "Ya expliqué que sí, con el dinero que iba para ti, eh, no engañes".

Rubiales ha insistido en que no existe ninguna relación económica entre Kosmos y la RFEF, a lo que MisterChip ha contestado: "No, te iban a dar 25 millones, y dijiste 'damel solo 22,5 y lo otro se lo pagas tú'. No engañes, Rubi".

Las explicaciones de Luis Rubiales

Rubiales incide en que él es la víctima de toda esta trama, ya que lo verdaderamente importante es que ha sufrido un robo. Por ello, hace una petición a los medios: "Les pido, por favor, que hablen del delito que he sufrido".

Por otra parte, Rubiales ha exigido la rectificación de las noticias falsas, ya que "se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna son ciertas", mientras que sugestión ha sido "clara, transparente y beneficiosa para el fútbol español". Y ha reiterado que "ni la RFEF ni su presidente se han llevado nada".

En cuanto al plano ético, Rubiales también sostiene que la operación pasó los tres filtros de la RFEF, por lo que se desmiente que no hay conflicto de intereses. Rubiales defiende que el central del Barça pueda tener su empresa privada, "ojalá haya más futbolistas como Piqué, que son empresarios que tienen otras actividades, qué problema hay si es lo que queremos que los futbolistas cada vez estén más formados", dice.

Asimismo, corrobora que desde el departamento de Compliance les confirmaron que, al no estar metida RFEF en la relación económica con Arabia Saudí, sino que era la empresa Kosmos, no había ningún conflicto de intereses. Y recalca que fue el propio comité ético el que les invitó a ir al país asiático.

Por otro lado, también censura que se esté hablando de debate ético, cuando la información la han sacado de su teléfono móvil donde tiene las fotos con sus hijas y conversaciones con sus amigos.