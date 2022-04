Luis Rubiales: "Soy una víctima. Lo verdaderamente importante es que me robaron el móvil"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Andreu Camps, Secretario General, han comparecido para dar explicaciones sobre las filtraciones de las conversaciones con el jugador del Barcelona Gerard Piqué acordando comisiones millonarias de 24 millones de euros por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El presidente no ha dudado en mostrar su malestar por la filtración de estos audios. "Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y tengo también un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades y no al problema real: que es que me han sustraído de mi teléfono conversaciones privadas".

Les pido, por favor, que hablen del delito que he sufrido

Rubiales incide en que él es la víctima de toda esta trama, ya que lo verdaderamente importante es que ha sufrido un robo. Por ello, hace una petición a los medios: "Les pido, por favor, que hablen del delito que he sufrido".

Por otra parte, Rubiales ha exigido la rectificación de las noticias falsas, ya que "se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna son ciertas", mientras que sugestión ha sido "clara, transparente y beneficiosa para el fútbol español". Y ha reiterado que "ni la RFEF ni su presidente se han llevado nada".

Asimismo, el presidente de la RFEF aclara por qué ha tardado dos días en romper su silencio: Estaba esperando a que Arabia Saudí les diese permiso para poder hablar del contrato ya que habían firmado una cláusula de confidencialidad.

Además, Rubiales ha procedido a explicar el contrato que se ha publicado, a pesar de que ya no está vigente. "En la última asamblea del año 2020 se aprobó una nueva relación que permitió que Arabia Saudí pagara 40 millones de euros a la RFEF sin ni tan siquiera ir a jugar a Arabia Saudí", comienza aclarando.

Comisiones a Gerard Piqué

El presidente ha negado que desde la Real Federación Española de Fútbol hayan ofrecido dinero a la empresa de Piqué. "La RFEF ni ha pagado ni pagará un solo euro de comisión a nadie por esta operación" que ha aportado 400 millones de euros para el fútbol español.

La RFEF ni ha pagado ni pagará un solo euro de comisión a nadie por esta operación

Y aprovecha para destacar que incluso los medios de comunicación confirman la legalidad de esta operación.

Plano ético de la operación

En cuanto al plano ético, Rubiales también sostiene que la operación pasó los tres filtros de la RFEF, por lo que se desmiente que no hay conflicto de intereses. Rubiales defiende que el central del Barça pueda tener su empresa privada, "ojalá haya más futbolistas como Piqué, que son empresarios que tienen otras actividades, qué problema hay si es lo que queremos que los futbolistas cada vez estén más formados", dice.

Asimismo, corrobora que desde el departamento de Compliance les confirmaron que, al no estar metida RFEF en la relación económica con Arabia Saudí, sino que era la empresa Kosmos, no había ningún conflicto de intereses. Y recalca que fue el propio comité ético el que les invitó a ir al país asiático.

Por otro lado, también censura que se esté hablando de debate ético, cuando la información la han sacado de su teléfono móvil donde tiene las fotos con sus hijas y conversaciones con sus amigos.

Críticas a los medios de comunicación

Por otra parte, Luis Rubiales no duda en censurar a los medios en los que está dispuesto que "suban las noticias en la web en función de la negatividad". Y alega: "que la verdad no te estropee un buen artículo, sobre todo si hace daño".

El presidente también asegura que desde los medios han manipulado "de manera alevosa" el artículo de la FIFA sobre el código ético, "sesgándolo". Rubiales afirma que en el artículo se especifica su legalidad si hay una relación empresarial, sin embargo, tampoco es aplicable en este caso porque "la Federación no le paga nada a Kosmos, quien le paga es Arabia Saudí".

No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca

Según Rubiales, se trata de una mafia que está yendo a por él, por lo que no descarta que puedan tomar otras acciones contra él como meterle droga en el maletero del coche. Sin embargo, duda que su vida corra peligro: "No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche".