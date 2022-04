Piqué pidió a Rubiales que le ayudase a ir con España a los Juegos Olímpicos: "Esta me la tienes que hacer"

En los audios que está avanzando el diario 'El Confidencial' se revelan nuevos audios de la relación entre el jugador del Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Esta vez, ya no se trata de las comisiones millonarias que se llevaron por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Ahora se ha desvelado el interés de Piqué por ser uno de los tres jugadores mayores de 25 años que se fuera a jugar con la Selección Sub21 los Juegos Olímpicos de Tokio. Para intentar conseguirlo, el central manda un mensaje a Rubiales, desde Bahamas, para que medie con el seleccionador español, Luis de la Fuente, y le consiga una de esas tres plazas.

Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia

En el audio se escucha cómo Piqué le pide el favor a Rubiales: "¡Qué pasa, Rubi! ¿Cómo estás? estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la Sub21 contra Polonia. ¡Qué partidazo, hostia! Mira que lo tenían difícil, ¿eh? Dios, cómo se han clasificado para los Juegos Olímpicos. Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos, tío. Y lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster cuando acabe, en septiembre o cuando sea, cuando acabe la competición, me voy a Madrid un día y nos sentamos con él y bff, me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en un sitio ni nada. Todo estoy hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto este los tres, ¿no te parece?".

Rubiales atiende a esta petición de Piqué y le dice que contactará con el seleccionador, aunque no le meterá presión. Más tarde, Piqué le manda una fotografía de una información en la que se explica que el jugador del Real Madrid Sergio Ramos también está interesado en acudir a los Juegos Olímpicos.

Piqué insiste en mantenerlo en secreto

Critica el jugador del Barça que este es el método que utiliza el equipo blanco, filtrar las noticias para forzar la situación. Por ello, el central azulgrana insiste en que su petición quede entre los tres.

"Rubi, sobre todo, si mañana hablas con el entrenador de la Sub21, sobre todo, mantenerlo super confidencial si se lo puedes decir. Que sea algo entre nosotros tres, que no lo sepa nadie más, porque si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y para él va a ser un problema también. Así que coméntale que, sobre todo, quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos. ¿Vale, crack? Y felicidades, tío, creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes", apunta en el siguiente mensaje.

Finalmente, Luis de la Fuente no llevó a ninguno de estos dos jugadores, Gerard Piqué ni Sergio Ramos, a los Juegos Olímpicos de Tokio.