Xavi: "Estamos abiertos a que llegue un fichaje"

LEER MÁS El Barcelona ya puede inscribir a Gavi como jugador del primer equipo

"Con las salidas que ha habido estaría bien que llegara un jugador. Pero dependemos mucho del Fair Play económico. Quizá tras haya la salida de Héctor (Bellerín), que nos ha pedido salir para jugar más. Le queremos dar las gracias, nunca ha puesto una mala cara", añadió sobre este asunto en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga Santander ante el Betis de mañana miércoles.

Uno de los futbolistas que tiene opciones de llegar al Barcelona es Sofyan Amrabat, centrocampista de la Fiorentina. "Me parece un buen futbolista, pero de nombres que no son del equipo no puedo hablar", dijo Xavi sobre el jugador marroquí. De todas maneras, Xavi puntualizó que ve "compensada la plantilla a pesar de las tres bajas".

Otra de las noticias de este martes en clave azulgrana es la interlocutoria del Juzgado Mercantil número 10 que, de forma cautelar, exige a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) que el centrocampista Gavi pueda ser inscrito como jugador del primer equipo antes de que cierre el mercado de invierno.

"De leyes soy muy flojo. Lo que puedo decir es que es una gran noticia para nosotros, es uno de los objetivos que teníamos en este mercado. Estoy contento por Gavi", explicó Xavi cuando fue preguntado por este asunto. "La prioridad es tener asegurados a jugadores tan importantes como Gavi", añadió.

Por otro lado, el técnico azulgrana informó que es complicado saber el tiempo exacto de baja que estará Ousmane Dembélé, que ante el Girona sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda: "Es una lesión que está en una musculatura en la que es difícil saberlo. Al final dependerá mucho de sus sensaciones".