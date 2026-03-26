Vinícius: "Solo pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo"

"Creo que no somos los favoritos. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí... Solo necesitamos juntarnos, y después con Ancelotti tenemos una mejor idea de cómo jugar. Nos quita mucha presión. Haremos todo lo posible para que Brasil vuelva a estar en la cima. No queremos ser favoritos, queremos que Brasil esté en la cima", comentó el atacante en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso ante Francia.

El '7' reconoció que imagina que "todos quieren que sea uno de los protagonistas" en el Mundial. "Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder", aseguró. "Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial", dijo.

Además, preguntaron al brasileño por la decisión de Antoine Griezmann de dejar el Atlético de Madrid para fichar por el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. "Griezmann es un gran jugador, con una gran carrera en España, con la selección también. Me gusta mucho, creo que aportará mucho a la liga. Solo pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo, todavía no pienso en eso", expresó.