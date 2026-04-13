El Villarreal conquista San Mamés y hurga en la herida del Athletic

El equipo rojiblanco, en un nuevo ejercicio de impotencia, fue un querer y no poder ante un rival superior que plasmó sobre el césped los veinte puntos que les distanciaban en la clasificación y se complica la vida sin encontrar la manera de alcanzar esos 42 puntos que se ha fijado como objetivo para alejar fantasmas. Arrancó el partido con un interesante tanteo entre dos equipos bien plantados y que apenas concedieron espacios. La presión alta de los locales dificultó la salida del balón del Villarreal, que sin embargo tuvo la primera ocasión en un disparo de Pape Gueye desde la frontal desviado a córner por Unai Simón con la yema de los dedos.

En el 17 llegó la respuesta local, en un tiro de Yuri que se fue desviado. El lateral zurdo y un participativo Nico Williams, con chispa y velocidad, ofrecieron lo mejor en ataque de un Athletic al que como casi siempre le faltó precisión para poner más picante en sus acciones. Y en este combate nulo el Villarreal, siempre vertical, asestó el primer golpe antes de llegar a la media hora. Una buena apertura de Gerard Moreno a la banda derecha para la subida de Oluwaseyi la aprovechó el canadiense para poner un centro en el área donde Cardona, solo, recogió la pelota para elevarla sobre la salida de Unai Simón.

El mazazo dejó aturdido al Athletic durante varios minutos. Los de Marcelino, muy cómodos al ritmo que marcó Gerard, que manejó el partido a su antojo, apretaron, pero no golpearon a un rival que despertó con un par de disparos de Yuri y Jauregizar sin más consecuencia que la de a animar a la grada. Pero en el minuto 50, en el quinto de los seis minutos extras añadidos por el árbitro, un gravísimo error de Iñigo Lekue dejó la pelota en las botas de Alfon que encaró a Unai Simón y definió con eficacia para poner un 0-2 quizás excesivo en ese momento y que provocó los primeros pitos de la grada hacia los de Valverde.

El calibre del fallo tuvo como consecuencia la sustitución del lateral bilbaíno en el descanso. El Athletic estaba obligado a salir a fuego, pero entre la calidad del Villarreal y su incapacidad para generar juego todo fueron disparos de fogueo sobre la portería de Luiz Júnior. Ni siquiera sacó partido de la estrategia un conjunto bilbaíno al que ni el ímpetu le salvó de algunas muestras de desaprobación de una parte de sus aficionados. El Villarreal perdonó un par de ocasiones para apuntillar a un Athletic obligado a arriesgar ya sin Nico y Sancet, relevados en el 66, pero no lo consiguió y los locales cobraron vida a seis minutos del final con el tanto de Guruzeta a centro de Yuri. No fueron pocos los seguidores rojiblancos, que desde minutos antes habían empezado a abandonar San Mamés, los que se perdieron el 1-2 que pusieron algo de emoción en la recta final y el último estertor en una acción en la que los locales reclamaron un penalti sobre Laporte desviando hacia el árbitro la bronca final.