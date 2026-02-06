Triplete de Benzema en su debut con el Al Hilal

El conjunto de Simone Inzaghi, líder de la competición, celebró el fichaje del exjugador del Real Madrid con una goleada ante el penúltimo clasificado de la tabla y mantiene la distancia de tres puntos sobre el segundo, el Al Ahli, y cuatro respecto al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Benzema no pudo tener mejor estreno con el Al Hilal, al que llegó días atrás procedente del Al Ittihad, en el que ha jugado dos temporadas y media y 83 partidos, con 54 goles y 17 asistencias como carta de presentación.

El delantero francés de 38 años jugó en su debut 75 minutos. Abrió el marcador con un taconazo a la media hora, tras recibir un pase de Nasser Al Dawsari, y el segundo lo hizo en el 60, tras un robo de balón de Kaildou Koulibaly, que envió la pelota a Malcom y éste dio una asistencia a Benzema. Cuatro minutos después llegó el tercero de los visitantes, tras un pase por la izquierda dentro del área de Salem Al Dawsari que empujó a la red el exjugador del Real Madrid. El cuarto tuvo la firma de Malcom, en el minuto 70, cinco antes de que Karim Benzema fuera sustituido por Sultan Mandash. Malcom también hizo el quinto, en el 75, con asistencia otra vez de Al Dawsary, y en la última acción del choque Al Dawsari redondeó la goleada del conjunto de Inzaghi.