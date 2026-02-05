girona

Ter Stegen será operado este viernes y estará varios meses de baja

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona hasta el final de la presente campaña, será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido de LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo.

EFE

Madrid |

Según ha anunciado el club rojiblanco este miércoles en las redes sociales, después de la intervención se determinará el tiempo previsto de baja para el internacional germano, que en abril cumplirá 34 años.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el mercado de invierno para tener minutos de cara al Mundial de este verano, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick. Sin embargo, tras completar el segundo encuentro con su nuevo equipo, este nuevo contratiempo pone en entredicho su participación en el torneo de selecciones que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, que supone una gran oportunidad en su carrera después de años como suplente de Manuel Neuer.

