Tebas y Ceferín vuelven a cargar contra la Superliga

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, insisten en su firme oposición a la creación de una Superliga paralela a los campeonatos nacionales y que aspira a sustituir la actual Liga de Campeones.

Tebas y Putin

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, ha asegurado en una cumbre del deporte organizada por el Financial Times que los tres clubes fundadores de la Superliga europea, Real Madrid, Juventus de Turín y Barcelona, "mienten más que Vladímir Putin".

"Los clubes de la Superliga mienten más que Putin", dijo Tebas dirigiéndose a Andrea Agnelli, presente en la misma sala. "Se deben creer que los clubes de las ligas nacionales son tontos. Todo esto es un insulto".

Tebas explicó que Florentino Pérez, Andrea Agnelli y Joan Laporta, son los únicos equipos que siguen en la Superliga y desveló que los tres se reunieron en Turín la semana pasada para revivir el proyecto.

"Si Andrea (Agnelli) no lo explica, será un mentiroso. Los tres clubes se reunieron en su casa. Están haciendo mucho daño", ha dicho.

El presidente de la Liga también habló sobre los fondos CVC y apuntó que "solo el 15 %" de estos fondos podrá ser usado por los clubes españoles para traspasos y que la Liga controlará cómo se usa este dinero para que no haya ningún tipo de inflación.

Ceferín, mundos paralelos y amenazas

Aleksander Ceferin ha vuelto a amenazar a Real Madrid, Barcelona y Juventus con su expulsión de las competiciones continentales.

Según el presidente de la UEFA los clubes de la Superliga "viven en un mundo paralelo" y que si juegan esa competición no podrán disputar los torneos continentales.

"Estoy harto y cansado de hablar de este proyecto que no tiene nada que ver con el fútbol. Primero comenzaron con esta idea sin sentido en medio de la pandemia y ahora no paro de leer artículos de que están planeando otra cosa en medio de la guerra", ha dicho Ceferin."Viven en un mundo paralelo. Pueden jugar su propia competición, pero, si lo hacen, no podrán jugar la nuestra", ha concluido.

Andrea Agnelli, presidente del Juventus, comparecerá en este mismo foro y podrá responder a las críticas de Tebas y Ceferin.