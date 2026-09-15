Tebas carga contra Infantino y plantea "repensar" la situación con el Mundial si la final es en Marruecos

Faltan cuatro años para que de comienzo una nueva edición del Mundial de Fútbol, pero su relevancia en las últimas semanas es total. Marruecos y España pugnan por obtener la final del Mundial 2030, por lo que la polémica está servida.

Ambas federaciones sostienen que son merecedoras de la final, y ahora solo falta esperar a la decisión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Sin embargo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, asegura que todo apunta a que será el país norteafricano el afortunado si el presidente italiano continua en el cargo.

Así lo ha expresado Tebas en el World Football Summit, un evento que reúne a clubes, ligas, federaciones, marcas, inversores y empresas de más de 90 países. Tal y como ha apuntado, si continua Infantino "las posibilidades de que España tenga esa final son ínfimas".

Tebas plantea repensar la participación de España en el Mundial

La indignación con el posible 'robo' de la final por parte de Marruecos sigue escalando y esta vez ha sido Javier Tebas quien ha invitado a plantearse todo tipo de escenarios en caso de que eso ocurra.

Preguntado por Luis Rubiales y sus polémicas declaraciones donde afirma que España debería 'abandonar el proyecto del Mundial' en caso de no recibir la final, el presidente de LaLiga ha sostenido que habría que "repensar la situación".

"Por lo menos hay que repensar la situación con el Mundial. No tengo claro si salirnos, pero sí repensar todo lo que tiene que ver con el Mundial", ha explicado.

Por el momento, la FIFA ha negado que exista una decisión oficial tomada, por lo que la incertidumbre se prolongará durante los próximos meses a la espera de conocer cual de los dos países obtiene el premio.

Rodri, el Balón de Oro para Tebas

Además de manifestar su posición respecto a la final del Mundial, Javier Tebas se ha mojado sobre quién debería ser el ganador del Balón de Oro. Tal y como ha expresado, su favorito es Rodri.

"Es difícil porque ha estado lesionado gran parte del año pero creo que con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes se lo vuelve a merecer", ha subrayado.

Por otro lado, preguntado por Lamine Yamal y sus declaraciones viéndose ganador del premio, el presidente de LaLiga ha asegurado que el extremo del Barça tiene argumentos para pensar que ha sido el mejor.

"Cada uno hace lo que considere. Lamine sabe como ha jugado la temporada pasada. Él puede decir que ha sido el mejor jugador. Es importante que los jugadores se sepan valorar. A mi no me molesta", ha concluido.