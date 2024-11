Tebas carga contra Florentino Pérez y la Superliga

"Con la Superliga también dijo aquello de '¡No os preocupéis! Venderemos todos los derechos y os daremos en solidaridad al resto'. Me recordaba a la época medieval, del señor feudal que iba a los vasallos y daba aquello que era el diezmo", dijo sobre Pérez en un encuentro desde Argentina organizado por Diario Olé. Durante el evento, Tebas insistió en que el presidente madridista le "ocupa y preocupa", porque lo conoce "bien" y "desde hace muchos años". "Es un hombre muy tenaz, muy terco y siempre quiere tener razón en todo. Y además, me preocupa más últimamente que está mesiánico. En la última Asamblea, dijo que él y el Madrid venían a salvar el fútbol, y eso es un poco mesiánico", afirmó.

"Estoy a años luz de Florentino como potencia. Mi única potencia son mis ideas, mi fuerza, y la mayoría de los clubes del fútbol español, la gran mayoría, está de acuerdo con mi defensa de la competición. Tienes que salirte de lo políticamente correcto, de las situaciones de confort para defenderlas y ganar la batalla", reflexionó. Y resaltó que lo "cómodo" para él sería alabar a Pérez. "'¡Oh, qué Florentino! ¡Qué crack eres, Florentino!' Todos a sus órdenes, no se metería la prensa amiga de Florentino, los periodistas no se meterían conmigo, no tendría ciertos problemas, porque es un hombre con mucha capacidad de influencia en España, no solo en el ámbito del deporte, en todos lados", advirtió.

"Hace tres años que no tenemos reuniones. La última fue hace tres años. Ha habido muchos intentos de gente que quiere intermediar para hacer reuniones, pero siempre contesto lo mismo. ¿Para qué voy a ir a una reunión donde lo que se va a intentar es convencerme de algo que es un modelo que no estoy de acuerdo? Es pérdida de tiempo. No estoy dispuesto a hacerlo", aseveró. Y es que Pérez impulsa un modelo que "destruye las industrias nacionales". "Los grandes clubes son 16-17, pero en Europa hay más de 2.500 clubes profesionales. Las estrellas serán 300 ó 400, pero Europa tiene más de 60.000 jugadores profesionales, que ganan desde 2.000 dólares al mes a 5 millones de dólares mensuales. Y esa industria se destruiría con esa competición", criticó a la Superliga.