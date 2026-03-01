Suspendido el Sporting-Leganés por la muerte de un aficionado en las gradas

El encuentro entre Sporting y Leganés de este domingo, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, fue suspendido por el fallecimiento de un aficionado del equipo asturiano en la grada sureste del estadio El Molinón que obligó a detener el partido.

El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, según recoge la agencia EFE.

Mediante un comunicado, el Sporting se ha dirigido a los familiares y amigos del fallecido, agradeciendo "el trabajo de todo el personal sanitario y de seguridad hoy en El Molinón, y el comportamiento ejemplar, en todo momento, de ambas aficiones". El hombre había acudido al encuentro con su nieto, que también necesitó asistencia médica al sufrir un ataque de ansiedad por lo acontecido.

También ha mostrado sus condolencias el CD Leganés a través de sus redes sociales. "Nos unimos al dolor de familiares, amigos y de todo el Real Sporting. Transmitimos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz".

Suspensión y evacuación de gradas

El encuentro se detuvo a los tres minutos de haber comenzado cuando el guardameta y capitán del Leganés, Juan Soriano, avisó al colegiado de la incidencia en la grada tras ser advertido por los aficionados, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente anunciando por megafonía la suspensión momentánea del partido.

Tras un cuarto de hora de receso sobre el terreno de juego, finalmente el colegiado, Daniel Palencia Caballero, comunicó a los capitanes de ambos equipos que debían retirarse a los vestuarios y, minutos después, se anunció por megafonía la suspensión definitiva del partido y la necesidad de evacuar las gradas.

LaLiga trasladó por sus canales oficiales que "la fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente" una vez exista un acuerdo entre ambos clubes, la patronal y la Real Federación Española de Fútbol, aunque todo apunta a que el partido se reanudará este lunes.