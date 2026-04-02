Sorloth, duda contra el Barcelona por una brecha en la cabeza

El atacante está pendiente de una “valoración médica” que harán los servicios médicos del club madrileño a su llegada a Madrid, según informó el Atlético en el parte médico. Sorloth debió ser sustituido en el minuto 70 por Felix Myhre, después de sufrir un impacto en un balón aéreo en una de las ocasiones más claras del encuentro. El delantero, autor de 16 goles en 43 partidos en esta temporada con el Atlético de Madrid, es duda para recibir al Barcelona, al igual que Rodrigo Mendoza, ya en el tramo final de la recuperación de un esguince en el tobillo derecho; Jan Oblak, por una distensión muscular en el costado que lo ha apartado de los últimos tres choques y de la que ya ultima su puesta a punto; y Marc Pubill, con molestias en las costillas.

A la vez, Diego Simeone, su entrenador, tiene tres bajas seguras para el choque de este sábado en el Metropolitano: los centrocampistas Pablo Barrios, Johnny Cardoso, por sendas lesiones musculares (el estadounidense, además, está sancionado), y Marcos Llorente, con un encuentro de suspensión por ciclo de cinco tarjetas amarillas.