Sonia Bermúdez: "Hoy el fútbol español es mejor gracias a Alexia"

"Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos. Y no es casualidad que su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de elite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas", añadió la entrenadora durante la rueda de prensa ofrecida tras anunciar la convocatoria para los próximos duelos de clasificación para el Mundial 2027.

Bermúdez comentó que hablar de Alexia Putellas es hacerlo "de una futbolista que no sólo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial". Por ello, agregó, "su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alexia se va habiendo dado todo, con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja, el de no conformarse nunca". Asimismo opinó que "lo más importante" no se queda en los trofeos sino que "su influencia sigue en cada niña y en cada niño". "Yo creo que va a hacer creer al resto de jugadoras y de futbolistas que pueden llegar a lo que consideren. Alexia no se va. Nos deja en España una forma única de entender el fútbol. Y la leyenda continúa con la camiseta de la selección española. Es única y creo que es una grandísima leyenda. Lo bueno es que podemos seguir disfrutando de ella. El lunes está con nosotros y seguro que nos ayudará a intentar ganar en Inglaterra", expresó.