Simeone: "Julián tiene la oportunidad de ajustar un montón de situaciones"

"Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao. Esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros", dijo el técnico sobre el delantero argentino en la previa del duelo de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club. Julián Álvarez pidió un traspaso durante el Mundial con Argentina, pero finalmente, tras el cierre del mercado, continuará en el club rojiblanco. "Miro hacia delante, tenemos una temporada muy bonita con un montón de retos y posibilidades, iremos partido a partido", comentó el 'Cholo'. "Quiero ser claro, la vida está llena de oportunidades y esta es una que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos mucho tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender. Esto es aprendizaje puro para él, tiene la oportunidad de que estas situaciones lo hagan mejor a él. Lo vemos feliz, queremos que esté contento, que nos dé goles", zanjó el argentino.

Simeone aseguró que el director deportivo Mateu Alemany "ha hecho un grandísmo trabajo" en este mercado, por lo que el técnico está "contento por todas las posibilidades" que el club les "sigue aportando para trabajar en la línea" de los últimos años. "No va a cambiar lo que viene sucediendo hace más de 15-20 años. Están Madrid, Barcelona y los que venimos de atrás estamos intentando acercarnos lo máximo para poder competir", comparó el argentino su situación con las de el equipo merengue y el azulgrana.

El técnico también valoró la retirada de Marcos Llorente de la selección española, y avanzó que, en el Atlético, "jugará hasta que él decida". "Es una persona muy decidida, con una claridad increíble en sus pensamientos, entendió y entiende que la decisión que tomó con respecto a su selección es lo que siente y lo felicito, porque el ego siempre nos hace estar más tiempo en un lugar donde posiblemente ya no lo sentimos", comentó.