El Sevilla salva la primera bola de partido tras vencer a la Real Sociedad con un solitario gol de Alexis Sánchez

El Sevilla ha salvado la primera bola de partido tras vencer a la Real Sociedad por 1-0, gracias al gol de Alexis Sánchez a los cinco minutos de arrancar la segunda parte. Con este resultado, el conjunto hispalense abandona la zona de descenso y mete al Alavés, que ocupa ahora su lugar.

Aunque en los primeros minutos del encuentro fue el equipo txuri-urdin el que llevó la voz cantante, fue el equipo nervionense el que golpeó primero con un tiro de Chidera Ejuke que paró Remiro. También tuvo que emplearse a fondo en otro disparo de Rubén Vargas.

Siguió insistiendo Ejuke, que encontró hueco entre dos defensores de la Real Sociedad, pero su disparo se le marchó desviado. Ya en la segunda parte, la tuvo Mikel Oyarzabal para la Real Sociedad, pero su centro se paseó por el área pequeña, a escasos centímetros de cualquier jugador realista. También probó suerte Barrenetxea, pero el balón se fue rozando el palo.

Así las cosas, la situación dio un giro de 180 grados y fue el Sevilla el que se adelantó gracias al gol de Alexis Sánchez, que remató a placer tras un pase de Maupay. Con el paso de los minutos se sucedieron las ocasiones, pero sin éxito. Hasta que llegó la jugada polémica en el minuto 78. Agoumé mandó el balón al fondo de la red para poner el 2-0, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego, muy protestado por los sevillistas.

Con esta victoria, el Sevilla corta una serie de dos derrotas seguidas, sale del descenso y alcanza los 37 puntos, uno más que el equipo que ahora marca la zona de peligro, el Deportivo Alavés (36).