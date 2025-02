El Sevilla hunde más un Valladolid sin alma (0-4)

El Sevilla ridiculizó y abochornó (0-4) a un Real Valladolid que se mostró incapaz de plantar cara y que no pudo hallar soluciones ni con todos sus refuerzos, y le endosó cuatro goles sin tener que esforzarse demasiado para conseguirlos.

El técnico argentino, Diego Cocca, realizó variaciones curiosas en este choque, como situar a Candela en la banda izquierda, cuando es una posición en la que ha actuado en pocas ocasiones durante su carrera profesional. Y, no tardó en demostrar que no estaba cómodo en ese puesto, ya que un fallo defensivo suyo propició un tempranero gol del cuadro hispalense, dejando a Juanlu solo delante de Hein.

0-1 con solo cinco minutos de juego. Tremendo varapalo para un Real Valladolid que ya echaba mano de sus reciente incorporaciones en el once titular. La afición respondió de inmediato con el ya habitual cántico de "Ronaldo, vete ya", ante el nivel que estaba ofreciendo la escuadra blanquivioleta sobre el terreno de juego y que hacía prever un baño de goles. De hecho, Juanlu pudo ampliar el resultado, pero su disparo fue repelido por el palo y, tras el rechace, Vargas no pudo llegar a rematar.

Los locales no conseguían pasar de la mitad del campo, y no intentaban presionar, por lo que el Sevilla podía jugar con mucha comodidad. Los jugadores blanquivioletas no tenían capacidad para crear ni para construir nada ante un rival que no tenía que despeinarse para acercarse al área local y que siempre creaba peligro en sus llegadas.

En una de sus claras acciones ofensivas, Isaac firmó un auténtico golazo con un efectivo y potente disparo desde la frontal del área que significó el 0-2 justo antes del descanso.

Tras la reanudación, llegaron los primeros cambios en las filas del Real Valladolid. Entraron Amallah y Machis, y se vieron las dos primeras aproximaciones de los locales con cierta intención. A pesar del juego tedioso por parte de ambas escuadras, hubo algunas acciones de cierto peligro por parte de los sevillanos, con Juanlu y Vargas como protagonistas. Pero fue Anuar el que pudo marcar, aunque llegó lento al remate y nada pudo hacer. Justo en la contra de los de García Pimienta, posterior a ese intento por recortar diferencias de los locales, Juanlu volvió a mostrar su gran calidad en la definición con otra diana que prácticamente vació las gradas del estadio.

El 0-3 era demasiado bochornoso para los locales y la lluvia tampoco ayudó a que el público se quedase hasta el final. Lo mejor que podía pasarle al Real Valladolid es que terminase cuanto antes el partido para no llevarse más goles en contra.

Pero aún faltaban minutos y Lukebakio, justo antes de ser cambiado, volvió a sorprender a Hein con un tiro cruzado que subió el cuarto gol al marcador del José Zorrilla.