Robert Lewandowski anuncia que se va del Barça: "La misión está cumplida"

El delantero polaco Robert Lewandowski ha anunciado este sábado que no continuará en el FC Barcelona el próximo curso. Con esta pone fin a una etapa de cuatro temporadas en las que ha ganado tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España con el conjunto azulgrana. "La misión está cumplida", ha asegurado Lewandowski.

"Tras cuatro años llenos de retos, es hora de seguir adelante. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra", ha señalado en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Lewandowski ha agradecido también al presidente del club, Joan Laporta, de quien ha destacado que le diera la oportunidad de "vivir el capítulo más increíble de mi carrera". "El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Cataluña", apuntó el delantero.

Su último partido con la camiseta blaugrana

Lewandowski, de 38 años, disputará este domingo ante el Real Betis a las 21:15 su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barça. El polaco se despedirá del equipo culer tras haber marcado, hasta el momento, 119 goles en 191 partidos. Este dato le convierte en el decimocuarto máximo goleador de la historia del club.

Además, en estas cuatro temporadas como blaugrana, ha podido ganar tres campeonatos de La Liga, así como una Copa del Rey y tres Supercopas de España.