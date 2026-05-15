El Real Madrid gana y el Bernabéu sentencia

No era tarde para el fútbol en el Bernabéu. O, al menos, no para el fútbol entendido como esperanza. El Real Madrid comparecía ya desahuciado en la Liga, condenado matemáticamente tras la derrota de la jornada anterior ante el Barcelona (2-0), y el Oviedo acudía también con la tristeza del descenso consumado. Así que el partido se jugaba en otro sitio. En la grada, exactamente. Ahí estaba el verdadero foco, el lugar donde el madridismo iba a pasar revista a una temporada vacía, la segunda seguida sin títulos, una anomalía en Chamartín siempre difícil de digerir. El último precedente serio de examen público en el Bernabéu fue el encuentro ante el Levante, todavía con el humo reciente de la destitución de Xabi Alonso y de aquella derrota copera frente al Albacete con Arbeloa al mando. Aquel 17 de enero el estadio señaló sin miramientos a Vinícius, Bellingham, Valverde y Huijsen. Incluso asomó, tímido pero reconocible, algún "Florentino dimisión".

Casi cuatro meses después, la lista de señalados había crecido. Tchouaméni estaba marcado por su incidente con Valverde; Mbappé, por aquellas vacaciones lesionado entre París y Cerdeña y por la imagen de sus risas dentro del coche después de que sus compañeros se enzarzaran en la pelea; Rüdiger cargaba con la bofetada a Carreras; y hasta Florentino Pérez aparecía ya bajo el foco después de su histórica rueda de prensa. Pero no pasó nada. O muy poco. El público llegó manso al Bernabéu. El volumen de los altavoces con el 'Enter Sandman' de Metallica a todo trapo impidió calibrar si hubo silbidos mientras sonaban las alineaciones por megafonía. La salida al terreno de juego de los jugadores no provocó mucho ruido. Ni el inicio del choque. La resignación formó parte del madridismo.

Sobre el césped, no estaba Mbappé. Esperó su turno en el banquillo. Como Bellingham, Carvajal y Fran García, también suplentes. Aparecieron en el once Mastantuono, Carreras y Alaba para formar parte de un choque casi siempre espeso envuelto en un ambiente triste. Aún así, el Real Madrid cumplió. Por lo menos le echó coraje, aunque con poco fútbol. De la primera parte se pudo rescatar poco: buenas acciones de Brahim, interés de Mastantuono por agradar, correcto manejo de Camavinga y la efectividad de Gonzalo. Suyo fue el tanto que abrió la victoria, al filo del descanso, con un remate certero imparable para Escandell y después de un par de ocasiones claras: una de Vinícius, que remató al aire desde el punto de penalti y otra de Mastantuono que se encontró con una buena intervención del portero del Oviedo.

De la segunda, más de lo mismo con el sobresalto de la entrada al terreno de juego de Mbappé. Se llevó la pitada más gorda de la noche. Contrastó con las ovaciones que recibieron Cazorla y Carvajal. Entre medias, Reina y Nacho Vidal acariciaron el empate, pero no estuvieron finos en sendos disparos y perdonaron al Real Madrid. Y mientras Mbappé escuchó pitidos en cada balón que tocaba, apareció Bellingham para generar algún aplauso: zurdazo desde dentro del área y gol, el 2-0. Ya era suficiente. El Real Madrid terminó con ese marcador y así cerró un encuentro que pasará a la historia por la tristeza del ambiente en el Bernabéu y por la resignación o el perdón de sus aficionados a sus jugadores. Con todos, menos con Mbappé, el señalado de la noche.