Raúl García, nuevo jugador del Athletic

"El Atlético de Madrid y el Athletic Club han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Raúl García a nuestra entidad. El acuerdo definitivo entre los clubes y el jugador queda a expensas de que el jugador pase el perceptivo reconocimiento médico y se procedan a formalizar los contratos", anunció el club bilbaíno.

Clemente Villaverde, por parte del Atlético, también dio por hecho el traspaso. "Hasta mañana no podremos hablar de que el asunto esté cerrado. Lo que ha movido la situación ha sido la idea del jugador de ir, jugar y tener minutos en otro equipo. Raúl García piensa que va a jugar más allí. Estamos muy contentos con él. Siempre ha tenido un rendimiento extraordinario y no podemos hacer otra cosa que facilitarle la situación", dijo a 'Canal Plus'.

"Desde aquí quiero desearle lo mejor en el futuro club y estoy seguro que tendrá un rendimiento igual o superior que el que ha tenido aquí", añadió el directivo del Atlético al término del encuentro contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, donde Simeone también confirmó la salida de Raúl García al club bilbaíno.

"Se va un hombre que ha hecho mucho por el club. Todo los que se han entregado con el corazón se lo merecen y se tienen que ir de la mejor manera", explicó hoy el técnico argentino en rueda de prensa, en la que explicó que su marcha fue "decisión" de Raúl García y que desde el club le acompañaron en ese deseo.

"Es un tipo que te da todo, que se ha entregado por la camiseta y quedará en la historia del Atlético de Madrid. Él eligió, entendimos sus razones y nos pone contento que sea feliz", continuó Simeone, tras el 0-3 frente al Sevilla, en el que los jugadores del Atlético e incluido el técnico dedicaron los goles al centrocampista navarro.

Tanto Koke Resurrección, autor del 0-1, como Gabi Fernández, que logró el 0-2, mostraron con sus dedos el número '8' que llevaba Raúl García en el conjunto madrileño. "Seguro que le echaremos de menos", dijo después el capitán del Atlético a 'Canal Plus'.

Raúl García, ante su inminente marcha al Athletic, siguió el partido desde la grada del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, al ser por este motivo el último descarte de la convocatoria de 19 jugadores que desplazó Simeone para el encuentro de este domingo en Sevilla.

"Siempre serás un ejemplo de esfuerzo, lucha y constancia, Gracias por todo lo que nos has dado Raúl", publicó después Óliver Torres, su compañero en el Atlético, a través de las redes sociales.

En cuanto supere el reconocimiento médico con el Athletic y queden formalizados los contratos, el centrocampista cerrará una etapa de siete temporadas, 327 partidos oficiales y 49 goles en el Atlético, en los que ha conquistado seis títulos: una Liga (2014-15), una Copa del Rey (2013-14), una Liga Europa (2010), dos Supercopas de Europa (2010 y 2012) y una de España (2015).