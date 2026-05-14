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Rafa Nadal: "No estoy en el momento de involucrarme en unas elecciones"

El extenista español Rafa Nadal, uno de los mejores de la historia, explicó este jueves que no se encuentra "en el momento" de involucrarse en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid, club del que es reconocido seguidor.

EFE

Madrid |

Rafa Nadal: "No estoy en el momento de involucrarme en unas elecciones"
Rafa Nadal: "No estoy en el momento de involucrarme en unas elecciones" | Agencia EFE

El de Manacor hizo estas declaraciones este jueves, en el marco de la presentación de su museo en la Rafa Nadal Academy, después de haber publicado en la víspera una nota en redes sociales en la que explicaba que se desvinculaba de cualquier relación con una posible candidatura al proceso electoral en el club blanco. "Ayer quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones, vi que se me ligaba a la candidatura de Enrique Riquelme, entiendo que tuviera lógica y que se pudiese especular, pero, aunque tengo una buena relación, tengo un grandísimo respeto por Florentino y todo lo que es", explicó. "No quería alimentar una especulación de la cual no participo. Eso para evitar, no soy de desmentir, pero el fútbol es un mundo aparte y sólo quise dejar claro que no estoy en ese momento", añadió el extenista.

"Me gusta el fútbol, soy un apasionado, soy seguidor del Madrid y del Mallorca, ayer fue una jornada dura. Hay que reconocer con el Madrid que las cosas no han salido bien, esto es deporte, seguro que ha habido equivocaciones y no pasa nada por reconocerlo después de tantísimos años haciendo decisiones acertadas. Entiendo que se convoquen elecciones, los socios decidan si se sigue confiando o si hay una posible alternativa, que decidan los dueños del club quién quieren que sea su líder", afirmó para zanjar la posibilidad.

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