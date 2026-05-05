La quiniela abre la puerta al fútbol femenino: más ingresos, más visibilidad y un paso decisivo hacia la igualdad

El fútbol femenino español da un salto estructural en su consolidación. La entrada de la Liga F en la quiniela no es solo un gesto simbólico, sino una medida con impacto económico, mediático y social. El anuncio, impulsado por el Ejecutivo, marca un antes y un después en la integración real del fútbol femenino en los grandes circuitos del deporte profesional en España.

Una medida con impacto económico directo

La inclusión de la Liga F en la quiniela implica que los clubes femeninos comenzarán a percibir ingresos derivados de este sistema, tal y como sucede desde hace décadas con el fútbol masculino. Este movimiento abre una nueva vía de financiación estable, clave para la sostenibilidad de los equipos.

Hasta ahora, uno de los grandes retos del fútbol femenino ha sido reducir su dependencia de patrocinios y subvenciones. Con esta decisión, se avanza hacia un modelo más equilibrado y profesionalizado, donde la generación de recursos propios cobra mayor protagonismo.

Más visibilidad y normalización

La presencia de partidos femeninos en la quiniela también supone un impulso en términos de exposición mediática. La quiniela, profundamente arraigada en la cultura futbolística española, actúa como escaparate masivo para acercar la Liga F a nuevos públicos.

Este cambio contribuye a normalizar el seguimiento del fútbol femenino dentro del consumo habitual del aficionado, integrándolo en las rutinas y conversaciones deportivas semanales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó el alcance de la medida tanto en el plano deportivo como social. A través de su perfil en X, destacó:

"Hoy damos un paso más para que la Liga F española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina. Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo."

Estas palabras refuerzan la idea de que la iniciativa trasciende lo deportivo y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de igualdad y reconocimiento institucional.

Un paso más en la profesionalización

La Liga F, que ya había avanzado en su estructura profesional en los últimos años, encuentra ahora un nuevo impulso. La medida se suma a otros hitos recientes como la mejora de condiciones laborales, la negociación de derechos audiovisuales y el crecimiento de audiencias.

La entrada en la quiniela consolida esa tendencia y acerca al fútbol femenino a los estándares de las grandes ligas europeas, tanto en términos económicos como de visibilidad.

Retos pendientes

Pese al avance, el sector aún enfrenta desafíos importantes. La desigualdad en infraestructuras, salarios y cobertura mediática sigue siendo una realidad. La clave estará en que esta medida no sea aislada, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo.

El impacto real dependerá también de la respuesta del público y del volumen de ingresos que finalmente se genere, así como de su correcta distribución entre los clubes.