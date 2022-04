¿Por qué Bale no está en la celebración del título de Liga del Real Madrid?

Los capitanes del Real Madrid Marcelo y Karim Benzema, recibieron en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu la copa de campeón de LaLiga, conquistada tras la goleada al Espanyol, que dio paso a la celebración en el templo blanco de la que se ausentó Gareth Bale.

La fiesta de celebración de la trigésimo quinta Liga de la entidad dirigida por Florentino Pérez se inició en un Bernabéu tan lleno como permitieron las obras de su remodelación. Nada más acabar el encuentro, sobre el césped se desató la fiesta, con un escenario montado en segundos.

El jugador galés ha aclarado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que el motivo de su ausencia ha sido un "espasmo" en la espalda. "Estoy muy decepcionado por no poder participar en las celebraciones de esta noche debido a un espasmo en la espalda, pero estoy muy orgulloso del equipo por haber ganado el título. ¡Disfrutad esta noche chicos! #HalaMadrid", escribió.

Extrañó que tras lograr matemáticamente el título con la victoria sobre el conjunto perico, Bale no estuviera junto a sus compañeros en el césped del Santiago Bernabéu. A última hora del viernes causaba baja por unas dolencias en la espalda de las que no se publicó parte médico, como es habitual con el galés, que no presenció el partido ni fue a la celebración. Tampoco subió luego al autobús junto al resto de jugadores con destino La Cibeles para continuar la fiesta.