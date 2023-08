El PSG confirma el fichaje de Dembélé para las próximas cinco temporadas

El FC Barcelona ha hecho oficial el acuerdo con el Paris Saint-Germain que se cierra por 50,4 millones de euros, de los que la mitad irán para el jugador y su representante.

Con el futuro de Kylian Mbappé aún en el aire, el PSG se ha hecho con el atacante francés de 26 años de edad, que firma por las próximas 5 temporadas.

En los 6 años que ha recalado en el club blaugrana, Dembélé ha marcado 40 goles en 184 partidos, consiguiendo levantar 3 ligas, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Una etapa marcada por la irregularidad

El extremo llegó al FC Barcelona el 25 de agosto de 2017 con tan solo 20 años, después de haber demostrado en la liga francesa y en la liga alemana que era uno de los futbolistas con mayor proyección del futbol mundial. Sin embargo, su incapacidad para mantenerse sano físicamente y su comportamiento extradeportivo le han hecho no alcanzar el potencial por el club blaugrana le ficho.

En sus 6 temporadas en el Camp Nou, el talento nacido en Vernon (Francia) se ha perdido 119 partidos por lesión.

Desde el primer día, Ousmane Dembélé tuvo que lidiar con el peso de ser el teórico sustituto de Neymar, que se había marchado ese mismo verano del Barcelona rumbo al psg por la escalofriante cifra de 222 millones de euros, siendo hasta hora el fichaje más caro de la historia del futbol.

El fichaje más caro de la historia del Barcelona

El Barcelona desembolsó 105 millones más variables al Borussia Dortmund, de las que se han pagado 30 millones.

Se marcha tras renovar hace un año

Tras un culebrón que prácticamente media temporada, incluso generando que el futbolista francés se fuera varios partidos a la grada como castigo, Dembélé finalmente accedió a renovar con el Barcelona en el año 2022 firmando por dos años, hasta 2024.

Xavi se siente decepcionado

"Estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intente salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. La propuesta que le hacen está totalmente fuera de nuestro alcance, no podemos competir con ella ahora mismo. Es una pena. Que tenga mucha suerte", dijo el técnico azulgrana en rueda de prensa.

"Es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte", dijo Xavi.