El portero del Sabadell se disculpa por incitar insultos a Pedro Sánchez: "Me dejé llevar de más"

El portero del Centre d'Esports Sabadell Diego Fuoli ha pedido disculpas a la afición, al club y a todo aquel que se haya sentido ofendido después de que este sábado haya incitado cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El guardameta, en plena celebración del ascenso del club catalán a LaLiga Hypermotion, se dirigió a los aficionados y les dijo: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...". Acto seguido se escucharon cánticos que insultaban al líder del Ejecutivo.

En un comunicado publicado en X (antes Twitter), Fuoli se ha disculpado con el club y sus compañeros "por empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica" del Sabadell, que el viernes certificó con un triunfo frente al Zamora (4-0) su regreso al fútbol profesional cinco años después.

Se ha convertido en una bola gigante

El sábado, los jugadores y cuerpo técnico de la entidad catalana celebraron con sus aficionados el ascenso con una rúa que terminó en el Ayuntamiento de Sabadell, donde el equipo fue recibido por su alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos.

Según el comunicado publicado por Fuori, sus palabras fueron "fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días" y las califica como "una gracieta sin maldad" que, según ha reconocido, "se ha convertido en una bola gigante (...) Me dejé llevar de más".

El rechazo del Sabadell a los cánticos

Por su parte, el club también ha emitido un comunicado en el que "lamenta y rechaza" los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso a Segunda División. "Durante el acto, se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad".

En una "celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañada de manifestaciones de esta naturaleza". En este sentido, el club insiste en que "la emoción y la euforia del momento" no pueden hacer perder de vista "los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente en un acto de carácter institucional".