Noruega se acerca al Mundial e Italia apunta a la repesca

Noruega lleva pleno de triunfos. Siete de siete y una diferencia favorable de +29 y un solo partido por jugar. La estupenda fase de clasificación noruega se prolongó en esta séptima jornada, con la goleada ante Estonia, que ha perdido seis de los ocho partidos que ha jugado. Sin embargo, el equipo de Solbakken no rompió la resistencia de su rival hasta la segunda parte aunque luego fue un vendaval.

Sorloth marcó los dos primeros tantos. En el 50 abrió el marcador de cabeza en un centro de Sander Berge. El segundo lo hizo tras recibir, en el 52, un centro del jugador del Borussia Dortmund Julian Ryerson, que asistió también a Haaland en el 56, cuando hizo el tercero de noruega. El cuarto local fue igualmente del atacante del Manchester City tras recibir un centro de David Moller Wolf. Después, Estonia maquilló su derrota con el gol de Robi Saarma.

Capítulo aparte merece Haaland que rompe registros cada jornada. Acumula 30 goles entre todas las competiciones el delantero del City, que lleva 53 en los 47 encuentros que ha disputado con Noruega. El conjunto de Stale Solbakken, primera del Grupo I, estará clasificado puntuando este domingo ante los italianos... o incluso perdiendo por un resultado inferior a nueve goles.

Italia, condenada a otra repesca

Y es que Italia, aunque con los menos habituales, apenas pudo generar peligro claro ante Moldavia y es imposible, casi, al menos, que pueda ganar a Noruega con la suficiente holgura como para revertir la insultante diferencia de goles entre ambas selecciones. Un +29 tiene Noruega contra un +12 de Italia. Tendría que ganar por 9 goles de diferencia para darle la vuelta a la situación. Ni que el partido se juegue en San Siro implica alguna diferencia. Sencillamente es una goleada casi sin precedentes la que tiene que rubricar una Italia que volvió a ser gris, incapaz en líneas generales, previsible y sin chispa arriba. Ni jugar a la vez con Scamacca, Orsolini, Raspadori y Zaccagni pudo marcar la diferencia.

Italia, de hecho, esquivó el ridículo ante la selección 156 del mundo a falta de dos minutos para el final. Llevaba 7 derrotas y 1 empate consecutivo. No gana Moldavia desde el 16 de noviembre de 2024 ante Andorra. Noruega se impuso 11-1 en septiembre. Salvó la papeleta la 'Azzurra' primero con el gol de Gianluca Mancini, central del Roma. Y ya en los 6 minutos de añadido, en el 93, el tanto del delantero Francesco Pio Esposito, delantero del Inter. Ambos de cabeza. Irrelevante, en realidad.

Es la quinta victoria consecutiva de Gattuso al mando de Italia. Pleno de victorias que no podrá evitar, casi seguramente, la repesca, tercera consecutiva tras las del Mundial 2018 (perdida ante Suecia) y el Mundial 2022 (perdida ante Macedonia del Norte). No juega un Mundial Italia desde 2014. Y no supera una fase de grupos de la misma cita desde 2006, cuando salió campeona. El domingo 16, Italia recibirá a Noruega en San Siro para cerrar la fase de clasificación, antes de conocer su rival para la repesca.