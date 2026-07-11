Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Noruega e Inglaterra se miden por una plaza en semifinales
Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado (23.00 horas) en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo marcado por el poderío e influencia de los arietes Erling Haaland y Harry Kane en sus respectivos equipos.
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Dani Olmo: "El objetivo no era llegar a semifinales sino a la final"
El centrocampista de la selección española Dani Olmo celebró que "otra vez" apareciese Mikel Merino para darles este viernes la victoria ante Bélgica y el pase a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y dejó claro que esto "no era el objetivo", sino alcanzar "la final" porque consideran que tienen "ese talento y calidad" para hacerlo.
"Estamos muy contentos, era el objetivo. No ha sido un partido fácil; yo creo que el equipo ha trabajado mucho y muy bien durante los 90 minutos, hemos tenido el balón, hemos dominado y creo que hemos podido marcar algún que otro gol más. Al final, Mikel Merino otra vez, nos ha agradado muchísimo por él porque es un jugador que nos da mucho y que haya dado otra vez ese 'pasito' adelante, ese gol de la victoria, nos ha agradado muchísimo", señaló Olmo a los medios tras el encuentro.
El catalán insistió una vez más en que "todos" los internacionales están "preparados para jugar". "Somos un equipo que tiene muchísimo nivel y todos somos importantes, los que jugamos como los que no. Todos nos sentimos importantes y estamos preparados para cuando el míster decida dar un 'pasito' delante, ya sea iniciar o salir como revulsivo, porque al final cualquiera puede decidir y al final ganamos todos, o sea que somos un equipo y vamos a muerte con eso también", subrayó.
Miles de noruegos 'toman' Miami Beach antes de los cuartos de final contra Inglaterra
Miles de aficionados noruegos tomaron este viernes Miami Beach al grito de 'ro' (remar, en noruego) para recrear la ya icónica celebración en la víspera del partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra.
Rodeados por la arena de la playa y las palmeras, las camisetas rojas con la cruz azul y blanca se unieron al unísono en largas filas humanas para simular que remaban un barco vikingo, acompañados de decenas de turistas que se sumaron al festejo.
El número de hinchas noruegos en el sur de Florida no ha parado de crecer en los últimos días, desde que la selección escandinava eliminó a Brasil en octavos de final.
Kane: "Haaland y yo somos jugadores completamente diferentes"
Harry Kane aseguró este viernes que él y Erling Haaland, con quien se verá las caras este sábado en los cuartos de final del Mundial, son "completamente diferentes" pese a los registros goleadores que ambos manejan, explicando que él participa más en el juego mientras que el noruego "es una bestia" físicamente.
"Creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos delanteros centros, pero jugamos en posiciones casi distintas. (...) Erling físicamente es una máquina, es una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí solo", dijo en la rueda de prensa previa al Noruega-Inglaterra.
"Yo me veo como un jugador diferente, aunque marque la misma cantidad de goles. Pienso que tal vez yo me involucro un poco más en el juego que él", agregó.
Scaloni: "Mientras Messi quiera va a ser el mejor"
Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, afirmó de Leo Messi este viernes que, "mientras él quiera va a ser el mejor" y que no le sorprende lo que está haciendo en este Mundial.
"Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", indicó en la conferencia de prensa previa al partido de los cuartos de final contra Suiza.
Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. "Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende", añadió.
El diario del Mundial de MisterChip desde Estados Unidos: Día 30
Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo el mismo jugador resuelve dos partidos de eliminación directa marcando un gol del minuto 85 en adelante.
A tus pies, Mikel Merino
‘Un, dos, tres’… Mikel Merino otra vez
Luis de la Fuente vivió la rueda de prensa de la víspera del partido ante Bélgica con actitud desenfadada. Alegre, ajeno a la presión. La disfruta porque sus futbolistas nunca le han fallado. Reflejo de ello, Mikel Merino, quien firmó ante Bélgica este viernes en los Ángeles su tercer gol trascendental con la selección española.
El gol de cabeza en cuartos de final ante Alemania en el minuto 119 de la Eurocopa de 2024 que ganó España, la definición con el interior de la pierna izquierda en el 91 contra Portugal en octavos del Mundial 2026 y el rechace que convirtió en gol en el 88 de los cuartos de este torneo ante Bélgica.
Tres goles. Tres clasificaciones para la siguiente ronda para España que llevan su nombre. El de un jugador de máxima confianza para Luis de la Fuente, a por el que iría a su casa “para llevarlo en brazos” si hiciera falta. Y, ahora, es su futbolista el que le lleva en brazos.
Francia espera a España con una semifinal con aroma de revancha
La prensa francesa coincide en presentar la semifinal del próximo martes entre España y Francia como uno de los grandes partidos del Mundial 2026, un enfrentamiento entre las dos selecciones que mejor fútbol han mostrado hasta el momento y marcado por las recientes victorias españolas sobre los Bleus en la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025.
Francia llega tras superar a Marruecos y con el objetivo de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva, mientras que España busca mantener su dominio reciente sobre los Bleus y confirmar el crecimiento de un equipo que combina una sólida identidad colectiva con el desequilibrio de jugadores como Lamine Yamal, Fabián Ruiz o Mikel Merino, según la prensa gala.
Los principales medios franceses transmiten respeto hacia la selección española, a la que consideran el rival más exigente al que se ha enfrentado Francia en este Mundial.
El duelo de Haaland-Kane marcan el duelo de estilos por las semifinales del Mundial entre un candidato equipo inglés y una Noruega crecida
Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado (23.00 horas) en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo marcado por el poderío e influencia de los arietes Erling Haaland y Harry Kane en sus respectivos equipos, con un fiable equipo inglés que busca sus cuartas semifinales mundialistas ante un conjunto escandinavo crecido y dispuesto a dar otro golpe al cuadro.
El Mundial empieza a definir uno de los lados del cuadro, con el duelo europeo entre noruegos e ingleses, mientras Argentina y Suiza se juegan el otro billete. El Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) será el escenario de otro intento de abordaje vikingo, después de que los de Stole Solbakken protagonizaran una de las sorpresas del torneo eliminando en octavos a la pentacampeona Brasil con dos tantos de Haaland, que desarboló a la 'Canarinha' con un doblete en 10 minutos y ya suma siete dianas en su estreno mundialista, y un sobresaliente Orjan Nyland bajo palos.
La semifinal Francia-España se jugará el martes 14 de julio en Dallas a las 21:00 hora española
El partido de las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia se diputará el próximo martes en Dallas a las 21:00 hora española, según fija el calendario del torneo, tras el triunfo en cuartos del conjunto dirigido por Luis de la Fuente frente a la selección de Bélgica.
La otra semifinal, prevista para el día siguiente en Atlanta, aún no conoce sus contendientes, que saldrán del ganador de los duelos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.