Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Noruega e Inglaterra se miden por una plaza en semifinales

Dani Olmo: "El objetivo no era llegar a semifinales sino a la final"

El centrocampista de la selección española Dani Olmo celebró que "otra vez" apareciese Mikel Merino para darles este viernes la victoria ante Bélgica y el pase a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y dejó claro que esto "no era el objetivo", sino alcanzar "la final" porque consideran que tienen "ese talento y calidad" para hacerlo.

"Estamos muy contentos, era el objetivo. No ha sido un partido fácil; yo creo que el equipo ha trabajado mucho y muy bien durante los 90 minutos, hemos tenido el balón, hemos dominado y creo que hemos podido marcar algún que otro gol más. Al final, Mikel Merino otra vez, nos ha agradado muchísimo por él porque es un jugador que nos da mucho y que haya dado otra vez ese 'pasito' adelante, ese gol de la victoria, nos ha agradado muchísimo", señaló Olmo a los medios tras el encuentro.

El catalán insistió una vez más en que "todos" los internacionales están "preparados para jugar". "Somos un equipo que tiene muchísimo nivel y todos somos importantes, los que jugamos como los que no. Todos nos sentimos importantes y estamos preparados para cuando el míster decida dar un 'pasito' delante, ya sea iniciar o salir como revulsivo, porque al final cualquiera puede decidir y al final ganamos todos, o sea que somos un equipo y vamos a muerte con eso también", subrayó.