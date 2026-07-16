Misterchip lista los alicientes de la final del Mundial entre España y Argentina: "Estamos ante el partido de nuestras vidas"

"Pensaba que nunca vería algo similar a la final de Sudáfrica porque no hay nada como la primera vez, pero tiene tantos alicientes este partido", señala MisterChip, que destaca que es la primera vez que se enfrentan dos selecciones hispanohablantes desde 1930 y la primera ocasión en la que se miden el vigente campeón de América y el de Europa en una final.

También está la posibilidad de ganar una final al vigente campeón, además de ser partícipes del último encuentro de Leo Messi en una Copa del Mundo, del mismo modo que la Selección fue partícipe en el que sería el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

El "grave error" de Tuchel en la eliminación de Inglaterra

Sobre la semifinal entre Inglaterra y Argentina, MisterChip considera que Thomas Tuchel "se cagó": "Es una expresión fea, pero que se utiliza mucho en el fútbol. Inglaterra tuvo rendida a Argentina, las dos jugaron a que no hubiera nada y que el primero que marcara se lo llevara. Ese error lo cometió Nahuel Molina, Gordon marcó y el partido parecía que se terminaba".

Fue entonces cuando Tuchel empezó a meter centrales, empezó a echarse atrás, se encontró de repente con un partido repleto de defensas, sin armas en el centro del campo, y Argentina empató y se puso por delante con dos asistencias de Messi.

"Nunca puedes pensar que no va a suceder, estando Messi en el campo, que el rival te la pueda liar. Tuchel lo pensó y cometió ese gravísimo error. Cuando se quiso dar cuenta, tenía que remontar un 2-1 con un equipo plagada de defensas. Al que le pudo más el miedo que la gloria", zanja MisterChip, que cree que Argentina pasó de forma merecida y espera una final antológica.