El guiño de Roque Santa Cruz al Málaga desde el Mundial: "Lo más importante es que subamos a Primera"

Roque Santa Cruz no se olvida del Málaga. El exdelantero paraguayo, uno de los futbolistas más queridos por la afición blanquiazul, ha enviado un mensaje de apoyo al club en plena disputa del Mundial de fútbol.

Santa Cruz, que se encuentra siguiendo el torneo y a la selección de Paraguay, fue preguntado por Onda Cero sobre los grandes favoritos para levantar el título. En su respuesta señaló a las principales candidatas, aunque terminó desviando el foco hacia el equipo de La Rosaleda.

"Los favoritos del Mundial. Yo creo que a priori son Francia, España y Portugal, pero para nosotros los sudamericanos, los favoritos a hacerlo mejor y a competir con ellos justamente son Argentina y Brasil", explicó.

Sin embargo, antes de terminar su intervención, dejó un guiño que no pasó desapercibido para los aficionados malaguistas. "Pero te digo una cosa más: lo más importante de todo este Mundial, aparte, es que el Málaga está jugando la final del repechaje, así que esperamos que haga el trabajo ante el Almería y podamos subir otra vez a Primera", afirmó.

El Málaga se juega este sábado el ascenso a Primera División en un duelo decisivo ante el Almería. El conjunto blanquiazul necesita ganar en La Rosaleda al equipo rojiblanco para culminar su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Mientras tanto, Santa Cruz también está pendiente de la suerte de Paraguay en el Mundial. La selección guaraní comenzó el campeonato con mal pie tras caer por 4-1 ante Estados Unidos y afronta ahora un encuentro clave para sus aspiraciones. Su próximo compromiso será en la madrugada del sábado, a las 05:00 horas en España peninsular, frente a Turquía, que también perdió en su debut ante Australia.