MUNDIAL

España 82: el Mundial que hizo de MisterChip un enamorado del fútbol

En este episodio de "Mis Mundiales", MisterChip viaja hasta España 1982, la primera Copa del Mundo que vivió de forma consciente y el torneo que marcó para siempre su pasión por el fútbol. Entre recuerdos personales y grandes historias del campeonato, revive la magia de la Brasil de Zico y Sócrates, el inesperado triunfo de Italia, el escándalo del "pacto de Gijón" y la frustrante actuación de la selección española en un Mundial inolvidable.

ondacero.es

Madrid |

MisterChip Mundial 1982

En este episodio de Mis Mundiales, MisterChip recuerda España 1982, la primera Copa del Mundo que vivió plenamente y el torneo que despertó definitivamente su pasión por el fútbol. A través de recuerdos personales y multitud de anécdotas, repasa un Mundial histórico que estrenó el formato de 24 selecciones y dejó momentos inolvidables dentro y fuera del campo.

El vídeo revive la mítica Brasil de Sócrates, Falcao y Zico, considerada por muchos la mejor selección que nunca ganó un Mundial; el inesperado ascenso de la Italia de Paolo Rossi; el polémico 'pacto de Gijón' entre Alemania y Austria que eliminó a Argelia; y el complicado camino de la selección española, marcada por el empate ante Honduras, el famoso gol no concedido a Míchel frente a Brasil y la decepcionante eliminación en la segunda fase.

También hay espacio para recordar grandes partidos como el Italia-Brasil de Sarriá, la histórica semifinal entre Francia y Alemania Federal o la primera tanda de penaltis en la historia de los Mundiales. Todo ello acompañado del contexto social y futbolístico de una España que acogía por primera vez la Copa del Mundo. Un viaje nostálgico a uno de los Mundiales más recordados de todos los tiempos y al torneo que convirtió a MisterChip en un apasionado del fútbol.

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