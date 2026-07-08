Cuánto dinero puede ganar España si gana el Mundial 2026

La selección española de fútbol continúa cosechando éxitos en su camino en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y no solo en lo deportivo. Tras acabar primera en el grupo H, 'La Roja' se ha plantado en los cuartos de final del torneo, un logro que también tiene su reconocimiento económico.

La FIFA aprobó el pasado mes de diciembre la cuantía que se llevaría la selección que lograse alzar la Copa del Mundo, que asciende a los 44 millones de euros (50 millones de dólares), al que habría que sumar un bonus de 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares) de preparación.

España todavía tiene opciones de ganarlos, pero por el momento ya se ha asegurado una compensación económica de 16,6 millones de euros (19 millones de dólares) por haber alcanzado los cuartos de final, a los que habría que sumar el bonus de preparación, sumando así un total de 18,1 millones de euros

Es la federación la que recibe el dinero

En el caso de que la selección pasase a semifinales derrotando a Bélgica, los de Luis de la Fuente se asegurarían al menos 23,7 millones de euros (27 millones de dólares) cifra que se llevaría el cuarto clasificado. Si España cae en semifinales pero gana el partido por el tercer puesto, el premio sube a los 25,4 millones de euros (29 millones de dólares).

Por otro lado, si la selección consigue pasar a la final del Mundial, ya aspira a 29 millones de euros (33 millones de dólares) en el caso de que quede subcampeona, y si la suerte sonríe a 'La Roja', la segunda estrella vendría acompañada de esos 44 millones de euros (50 millones de dólares).

No obstante, cabe matizar que el premio económico lo otorga la FIFA directamente a la federación, por lo que será decisión de la propia RFEF la distribución de cualquiera de los bonus anteriormente mencionados.