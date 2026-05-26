Monchi confirma la continuidad de Manolo González

En rueda de prensa en el RCDE Stadium, Monchi ensalzó la figura del técnico: "Es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para empujar y conseguir un proyecto sólido, que no sea algo efímero. Desde el primer momento, la primera vez que hablé con él, sabe que la confianza era absoluta". El nuevo director general deportivo matizó que la confianza en el actual responsable del banquillo periquito "ha ido creciendo" a medida que le ha ido conociendo "en el día a día". "Es la persona idónea para seguir construyendo el Espanyol que todos deseamos", subrayó. Respecto a si mantendrá la estructura actual de la dirección deportiva, Monchi recordó que siempre ha tenido "afán de continuidad". "Si la gente es válida, ¿por qué hay que cambiar? Tengo la idea de dar continuidad a ese departamento aportando las cosas que creo que puedan mejorarlo", reflexionó.

Por otra parte, Monchi aplaudió el trabajo del actual director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, y su equipo. "Es digno de mención su trabajo durante estos tres años. Mucho de lo que me he encontrado y de lo que me voy a aprovechar es gracias a él", comentó. El nuevo director general deportivo expresó sus mejores deseos para que se recupere lo antes posible: está de baja laboral desde noviembre tras sufrir un infarto. "Espero que pronto esté activo y pueda desempeñar su trabajo que es lo que seguro que más desea", manifestó. El objetivo con vistas al futuro es construir "tanto a nivel deportivo como financieramente el proyecto que cualquier espanyolista desea". El andaluz apuntó que el Espanyol merece que él se entregue "lo máximo" para "mirar al futuro con optimismo". "Las palabras sirven, pero deben servir los actos", insistió.

Preguntado por metas concretas, Monchi repitió la necesidad de dar "solidez" al proyecto: "No es un club que esté en ruinas, puede presumir de muchas cosas. Está saneado económicamente, deuda cero, hay ganas, motivación... Debemos aspirar a ser lo más ambiciosos posibles, con los pies en el suelo". En cuanto a las opciones económicas para salir al mercado, el dirigente respondió que "el dinero no te da el éxito". "Creo más en crear las estructuras necesarias. Estoy convencido de que si el club crece y necesita, una vez cumplamos los hitos, una inversión, la va a haber", auguró. Monchi y el entrenador, Manolo González, se reunirán mañana miércoles para "sentar las bases de la plantilla del futuro". El director general deportivo determinará las "posiciones y perfiles" que son necesarios de cara al próximo curso. "Una vez hecho eso, empezaremos a hacer gestiones de salidas y entradas", concretó.

La prioridad, según Monchi, es "hacer la foto de lo que queremos". "A veces es necesario hacer muchas incorporaciones, otras no. También salidas, porque no caben todos. Vamos a estudiarlo con detenimiento y a hacer lo que creamos mejor. Me he encontrado un club muy profesionalizado", declaró. Monchi reconoció que ha vivido "cosas inimaginables" en sus 21 años en el Sevilla, pero no ha comparado proyectos: "Me sirve como aprendizaje de lo que hice bien y mal. El Espanyol es lo suficientemente grande e importante como para tener una idiosincrasia y objetivos propios, que pueden ser ambiciosos". El ejecutivo aclaró que "en cualquier caso" él hubiera sido director general deportivo del Espanyol, incluso con la entidad catalana descendida, escenario que finalmente el equipo evitó en la penúltima jornada de la competición. "Estoy convencido de que los resultados van a llegar", recalcó.