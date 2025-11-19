El milagro de Curazao y Haití: clasificados para el Mundial

Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

Más temprano, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también separaron su boleto y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los doce representantes de Europa con cupo directo. Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la UEFA Nations League jugarán una repesca europea, que dará cuatro cupos al Mundial.

La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas. Ambas repescas serán sorteados el próximo jueves.