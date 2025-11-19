mundial 2026

El milagro de Curazao y Haití: clasificados para el Mundial

Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel.

Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

Más temprano, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también separaron su boleto y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los doce representantes de Europa con cupo directo. Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la UEFA Nations League jugarán una repesca europea, que dará cuatro cupos al Mundial.

La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas. Ambas repescas serán sorteados el próximo jueves.

