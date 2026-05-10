Mbappé, fuera de la convocatoria para el clásico

El francés Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para su visita al Spotify Camp Nou contra el FC Barcelona este domingo a las 21:00. El motivo es por no estar recuperado por completo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufre desde el pasado 24 de mayo. El futbolista no completó el entrenamiento del sábado junto con el resto del equipo; este será el segundo partido consecutivo que se pierde el francés.

Una lesión envuelta en polémica

Los problemas físicos del jugador galo han generado controversia en el entorno deportivo tras su viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación. Un hecho que se une a la polémica por abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas el jueves entre risas, tras el enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni.

Ante esto, el entrenador madridista ha afirmado que si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo tras un entrenamiento es "querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar". "Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid", ha declarado Arbeloa, restándole así importancia a la actitud del francés.

La lista de Arbeloa para el clásico

La lista para el clásico cuenta con varias bajas en el Real Madrid. Aunque, el que sí que estará finalmente, como adelantó Arbeloa, es Tchouaméni, una vez que el club le sancionó con 500.000 euros, tanto a él como a Valverde. A la convocatoria también vuelve Thibaut Courtois, tras un mes por haber sufrido una lesión muscular.