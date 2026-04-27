Mbappé, baja ante el Espanyol y duda para el Clásico

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", informó la entidad en un comunicado publicado en su página web. El jugador galo fue sustituido en el minuto 81 del encuentro del pasado viernes ante el Real Betis de la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-26, disputado en La Cartuja y que terminó con empate 1-1, el que fue el partido número 100 del francés con la camiseta del Real Madrid.

Ahora, su disponibilidad para el técnico del equipo merengue, Álvaro Arbeloa, queda "pendiente de evolución", con la duda de si volverá a jugar con el equipo blanco en alguno de los cinco encuentros restantes de la temporada, entre ellos, el Clásico ante el FC Barcelona de la jornada 35, el próximo 10 de mayo (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou, con el Mundial, que arranca el 11 de junio, en el horizonte. Mbappé, que será baja para el partido de este domingo (21.00) en Cornellà ante el RCD Espanyol, ya tuvo que parar un total de cinco encuentros entre finales de febrero y mediados de marzo por una lesión en la rodilla, aunque ahora acumulaba seis titularidades con los blancos, en las que marcó tres tantos.