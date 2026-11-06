La lista de Luis de la Fuente para los partidos de Nations League: Valles, Jacobo Ramón, Barrios y Marc Roca, grandes novedades

El seleccionador Luis de la Fuente ha ofrecido este viernes la lista de jugadores convocados para los dos últimos compromisos de la selección en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras las primeras cuatro jornadas, España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente quedaría dilucidar si lo hará como primera o segunda de grupo.

La convocatoria, compuesta por 27 jugadores, deja la portería como una de las principales novedades, pues destaca la presencia de cuatro porteros. Al regreso de Joan García se le suma la primera internacionalidad absoluta del portero del Real Betis, Álvaro Valles, que viene siendo uno de los mejores guardametas de lo que llevamos de liga.

Al meta verdiblanco se le suma Marc Roca, quien ya estuvo a las órdenes del seleccionador en la Sub-21.

El regreso a la medular de Pablo Barrios

Pablo Barrios vuelve a ir convocado a la selección absoluta tras quedarse fuera del Mundial a causa de una lesión muscular. Podría volver a disputar minutos con la camiseta de España por primera vez desde el mes de noviembre del año pasado, y podría hacerlo en un contexto mucho más favorable, pues 'La Roja' jugará el encuentro ante Inglaterra en el Estadio Metropolitano.

Además, Luis de la Fuente tiene ausencias de jugadores importantes como Rodri Hernández, Eric García y Dani Olmo, todos ellos lesionados. Tampoco estarán con respecto a la convocatoria pasada el portero del Inter de Milán, Josep Martínez y el extremo del Liverpool, Víctor Muñoz. Se abre hueco así para el jugador de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea.

Una lista de 27 jugadores que Luis de la Fuente dio a conocer en un vídeo en el que aludió al luto que se está viviendo en España: "Nos golpea una tragedia terrible que jamás debió ocurrir. Todo un país vuelve a llorar, cuando todavía no se habían secado las lágrimas de Adamuz", explicó el técnico en un vídeo solemne que no hablaba de fútbol como deporte, sino como vehículo para unir a la población en momentos tan duros.

"El fútbol tiene una responsabilidad social y debe estar en el lugar correcto de la historia", afirmó Luis de la Fuente en una lista que pretende homenajear tanto a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda como a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido recientemente.

Esta es la lista completa de la selección para la Nations League: