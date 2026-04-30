Lío entre la AFE y LaLiga por el calendario de la próxima temporada: "Todos los equipos deben empezar en las mismas condiciones"

El secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio en plena polémica por el inicio de la temporada 2026/2027. Desde LaLiga quieren que empiece el fin de semana del 15 de agosto, mientras que la AFE propone el 22, teniendo en cuenta que el Mundial termina el 19 de julio.

"Todos los equipos deben iniciar la temporada en las mismas condiciones", ha expresado Rivas. Por el momento, LaLiga y AFE están manteniendo conversaciones, pero sin llegar a un acuerdo, aunque Rivas ha asegurado que se reunirán "las veces que haga falta" para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

LaLiga, por el momento, no se muestra dispuesta a retrasar el calendario una semana y se inclina más por "un inicio desdoblado", en el que empiecen los equipos sin jugadores en la fase final del Mundial y el resto recupere esa jornada entre semana. Desde la AFE señalan que, teniendo en cuenta que la temporada que viene no hay ni Mundial ni Eurocopa, no pasa nada por retrasar una semana el inicio.

Se calcula que unos 100 jugadores de Primera División serán llamados con sus selecciones

De esta manera, los jugadores mantendrán los 21 de vacaciones que marca el convenio y podrán hacer "una temporada en condiciones" y así evitar lesiones a futuro, ya que es "muy exigente, con muchos viajes y partidos". El objetivo es cuidar a los jugadores para que estén "en las mejores condiciones y den el mejor espectáculo", ha declarado Rivas.

Otra opción sería empezar con un fin de semana largo, desde el jueves 20 de agosto hasta el domingo 23. "Nosotros estamos abiertos a negociar y vamos a seguir hablando con LaLiga porque queremos que este producto siga siendo rentable y cada vez mucho más atractivo, y sobre todo, proteger a los jugadores en el período vacacional y de la pretemporada", ha sentenciado en Radioestadio.

Cabe destacar que de 480 jugadores que hay en Primera División, alrededor de unos 100 serán llamados para jugar el Mundial con sus respectivas selecciones, por lo que serían muchos equipos los afectados y los que empezarían con desventaja, sobre todo si sus jugadores llegan a la fase final del Mundial. Una cifra que podría aumentar porque, tal y como ha puntualizado Rivas, está el mercado de fichajes de verano por medio.