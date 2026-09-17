El Levante - Athletic de Bilbao se jugará el miércoles 21 de octubre

LaLiga ha anunciado este jueves que el próximo 21 de octubre se disputará el partido del Ciutat de Valencia entre Levante y Athletic Club (20.00 horas). Un encuentro que debió jugarse este miércoles, pero que quedó suspendido por las fuertes tormentas que descargaron en Valencia, inundando el terreno de juego y haciendo imposible la práctica del fútbol.

Así, ambos equipos cerraran la jornada 6 de LaLiga EA Sports entre medias de la jornada 9 y 10 de Liga. Un partido que coincidirá con la disputa de parte de la jornada 3 de la fase liga de la Liga de Campeones. De hecho, ese mismo día a las 21.00 horas, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu y Real Betis hará lo propio con el Feyenoord en La Cartuja.