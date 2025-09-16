Lamine Yamal sigue sin entrenar y apunta a perderse el estreno Champions

El extremo catalán, que regresó de los partidos de clasificación para el Mundial 2026 aquejado de dicha dolencia, ya se perdió el duelo liguero que su equipo ganó el pasado domingo frente al Valencia en LaLiga EA Sports (6-0). En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick aseguró que el internacional español era seria duda para disputar el encuentro de este jueves en el estadio de St. James' Park de Newcastle.

La más que posible baja de Lamine Yamal, que el club confirmará oficialmente este miércoles cuando dé la lista de convocados, se suma a las ausencias también por lesión de Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Alejandro Balde. En cambio, todo apunta a que el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que sufrió una pequeña lesión muscular con su selección, sí que estará a disposición de Flick para medirse al conjunto inglés después de incorporarse a los entrenamientos el pasado lunes al mismo ritmo que sus compañeros.