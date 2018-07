Klopp: "La gente esperaba un Barça-City en semifinales, pero esto es fútbol"

Klopp , entrenador del Liverpool , dijo que el público de Anfield es más experimentado que sus jugadores en estas situaciones, por lo que no hace falta que le diga qué atmósfera quiere para el partido contra la Roma.

"El público es más experimentado que nosotros en estas situaciones. Anfield puede crear una de las mejores atmósferas en el mundo del fútbol. No estoy seguro de si puede ser mejor que contra el Manchester City, pero lo intentaremos", afirmó el alemán.

Tras eliminar al equipo de Pep Guardiola en cuartos de final, Klopp aseguró que "la gente esperaba que la semifinal fuera Barcelona-City", pero que no lo ha sido porque "esto es fútbol". "Estaba subiendo las escaleras en el Etihad cuando alguien me dijo que el Roma había vencido 3-0 y yo le respondí que no podía ser posible porque jugaban contra el Barcelona. Amo el fútbol por cosas como estas", explicó.

"Ahora ambos tenemos la oportunidad de llegar a la final. Me gusta la forma en la que la Roma lo ha hecho, ellos perdieron a Salah y a Emerson como nosotros perdimos a Coutinho, pero los dos continuamos creyendo en nosotros mismos. Tienen todo mi respeto. ¿A quién le importa que no seamos favoritos en esta Champions?", continuó el técnico.

Además, Klopp relató que conoce bien a la Roma y que ha visto varios partidos suyos, especialmente del delantero Edin Dzeko, al que ya sufrió en Alemania. "Para la Roma es una semifinal, lo que es un gran logro para nosotros. Ellos quizás no estén tan acostumbrados a llegar hasta aquí, por lo que verás dos equipos excitados y eso es bueno para el fútbol", analizó.

"Salah sabrá muy pronto que ya no son sus compañeros"

Respecto a su máxima estrella, Mohamed Salah, expresó que el egipcio, quien militó en el Roma durante dos temporadas, se dará cuenta de que los jugadores del conjunto italiano no son ya sus compañeros. "Los defensores italianos son famosos por no tener partidos amistosos, así que creo que Mo (Salah) sabrá muy pronto que ya no son sus compañeros y podrá golpear de vuelta, futbolísticamente hablando", matizó el alemán.

Salah, autor de 31 goles en la Premier League esta temporada, recibió este domingo el premio al mejor jugador del año en Inglaterra, lo que Klopp definió como un "fantástico logro".

"Ganarlo cuando Kevin De Bruyne ha hecho una temporada como esta es aún más especial. Los jugadores saben lo difícil que es marcar y participar en tantos goles como ha hecho él, por lo que creo que es merecido", añadió el exentrenador del Borussia Dortmund.