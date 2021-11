Joaquín: humor y amor por el fútbol

LEER MÁS El recital de chistes de Joaquín en El Hormiguero que desata las risas de los presentes

Con 40 años y pocos minutos disputados esta temporada, Joaquín, el jugador más veterano de primera división, anuncia su retirada. Así se lo confesó a Pablo Motos en “El Hormiguero”. Cuando el balón dejé de rodar para él le podremos encontrar en Atresmedia en su nueva faceta de presentador.

Del Betis al Valencia pasando por Albacete

El actual capitán y símbolo del beticismo entró en la cantera del conjunto verdiblanco en 1997 para debutar en el primer equipo con 19 años. En 2006 su traspaso al Valencia se convirtió en un sainete protagonizado por el entonces presidente bético, Manuel Ruiz de Lopera.

Ambos equipos se enfrentaban en la primera jornada de liga esa temporada y aunque ambos clubes habían alcanzado un acuerdo para cerrar la operación, Lopera dio marcha atrás y amenazó al jugador con una cesión al Albacete Balompié. Y allí llegó Joaquín. Hay documento gráfico. No llegó a jugar, pero cuenta que le regalaron muchos quesos. El agua no llegó al río y Joaquín terminó jugando en el Valencia.

La selección es un despelote

Ya como jugador del conjunto ché y tras disputar el Mundial de 2006, donde España cayó en octavos de final ante Francia, Joaquín deja de contar para Luis Aragonés. La situación le incomoda y no se muerde la lengua. “La selección es un despelote, un caos y Luis no sabe por dónde tirar", sentencia. Hay otra cosa que le molesta: sólo se habla de Raúl, también defenestrado por el seleccionador.

El penalti ante Corea

Joaquín ha vestido la camiseta de España en 51 partidos. Antes del Mundial de 2006 jugó la Eurocopa de 2004 y el Mundial de 2002, el de Corea y Japón, el que todo el mundo recuerda como el del “robo de Al Ghandour”.

España se enfrentaba a Corea del Sur en los cuartos de final. El colegiado egipcio anuló hasta tres goles que parecían legales al equipo dirigido entonces por Jose Antonio Camacho. En la tanda de penaltis Joaquín falló su lanzamiento y España tuvo que hacer las maletas. Él mismo reconocía años después que no era un especialista y que le faltaba experiencia.

El otro robo

Si hablamos de robos, en la biografía de Joaquín no podemos olvidar el que sufrió cuando era jugador del Málaga en la Liga de Campeones. Nos tenemos que remontar al año 2013, la segunda y última temporada del sevillano en el equipo de la Costa del Sol.

El Málaga, tras el empate a 0 de la ida, jugaba en Dortmund el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. En el minuto 89 ganaba 1-2, pero el colegiado escocés Craig Thomson, permisivo con los jugadores del equipo que dirigía Jürgen Klopp, tampoco quiso anular el gol en fuera de juego que ponía el 3-2 en el marcador y eliminaba al conjunto español.

L'italiano é molto facile e divertente

Tras su paso por Málaga, Joaquín recaló en la Fiorentina. Allí jugó dos temporadas y nos regaló momentos entrañables cuando se atrevía a chapurrear una curiosa y divertida mezcla de italiano y español. En alguna ocasión ha recordado que solo llevaba un mes en Italia cuando concedió la primera entrevista tras un partido. Y que se atrevió a responder para ganar una apuesta a Borja Valero, su compañero en la Fiore.

Su futuro está en la televisión

Y es que otra cosa no, pero sentido del humor no le falta. Como contador de chistes no tiene precio y cualquier anécdota es desternillante cuando es Joaquín quien la cuenta. La cámara y el público lo adoran. Por eso es seguro que su próximo proyecto en televisión será un éxito.

El nuevo programa, 'Joaquín, el novato', producido por Atresmedia, se prepara ya para su próximo estreno en Antena 3. Joaquín promete un programa divertido y alegre y con “personajes muy top”. Personajes a la altura del presentador.