El recital de chistes de Joaquín en El Hormiguero que desata las risas de los presentes

Joaquín, el novato, va a conducir un programa en el que promete habrá grandes personalidades como uno de los mejores cocineros del mundo, un gran piloto. Le pide entre risas a Pablo Motos que sea su maestro de ceremonias, "he venido unas quince veces al Hormiguero, no me digas que no". Hablan sobre otras profesiones que le hubiera gustado ser si no hubiera sido futbolista. Bromea que para actor porno no da la talla, así que se decanta por bombero por la adrenalina.

Un Joaquín que ha reconocido que esta será su última temporada como futbolista: "Buscar el momento para retirarse en una profesión que has vivido desde pequeño es muy difícil. Con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego. Es complicado porque la ilusión la sigo teniendo"

Le pregunta Pablo Motos si ha pensado en cómo será el día después de su retirada: "Por muchas cosas que tenga que hacer, lo voy a echar mucho de menos y pensaré mucho en el fútbol. No sé hacer otra cosa. Mi mujer ya está mirando trabajos en los periódicos, no me quiere metido en casa todo el día. Llevamos 20 años y 16 de casado. ¿Al principio no se fiaba de mí? Ni ahora", confiesa entre risas. Y cuenta una anécdota de una de sus primeras citas: "Quedé con ella para ver una película en su casa. Fui con 5 botellas de agua porque dije que los futbolistas bebíamos mucho. No salí del baño en toda la noche".

Y cómo no podía ser de otra manera, Joaquín ha tenido el momento para desplegar su particular recital de chistes.